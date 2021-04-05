НХЛ: команда «Нью Джерси» проиграла «Вашингтону»

Источник материала: ОНТ

Белорусский нападающий Егор Шарангович продолжает набирать очки в Национальной хоккейной лиге.

В очередном матче регулярного чемпионата «Нью Джерси» встречался с лидером Восточного дивизиона «Вашингтоном». Шарангович провел на льду 19 мин. и стал автором второй шайбы «Дэвилз». Правда, от поражения его команду это не спасло: в итоге «Нью-Джерси» уступил ­– 4:5. Команда белоруса по-прежнему занимает 7-е – предпоследнее - место в турнирной таблице. Отметим, что для Егора Шаранговича этот гол стал уже 8-м в его дебютном сезоне в НХЛ.

Фото: Instagram @njdevils

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