ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

НХЛ: команда «Нью Джерси» проиграла «Вашингтону»

05.04.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

НХЛ: команда «Нью Джерси» проиграла «Вашингтону»

Белорусский нападающий Егор Шарангович продолжает набирать очки в Национальной хоккейной лиге.

В очередном матче регулярного чемпионата «Нью Джерси» встречался с лидером Восточного дивизиона «Вашингтоном». Шарангович провел на льду 19 мин. и стал автором второй шайбы «Дэвилз». Правда, от поражения его команду это не спасло: в итоге «Нью-Джерси» уступил ­– 4:5.  Команда белоруса по-прежнему занимает 7-е – предпоследнее - место в турнирной таблице. Отметим, что для Егора Шаранговича этот гол стал уже 8-м в его дебютном сезоне в НХЛ.

Фото: Instagram @njdevils

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский нападающий Егор Шарангович продолжает набирать очки в Национальной хоккейной лиге. В очередном матче регулярного чемпионата «Нью Джерси» встречался...
 
Новости дня
Новости разные
 
Перетасовал колоду: новые назначения у Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by