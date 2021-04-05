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Луцкий назначен заместителем главы Администрации Президента
Источник материала: ОНТ
Игорь Луцкий назначен заместителем главы Администрации Президента Беларуси. Соответствующее кадровое решение было принято 5 апреля главой государства Александром Лукашенко.
Луцкий в новой должности сменяет Андрея Кунцевича, занимавшего ее с августа 2019 года.
Игорь Луцкий с 4 июня 2020 года занимал пост министра информации Беларуси.
Фото: БЕЛТА
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Игорь Луцкий назначен заместителем главы Администрации Президента Беларуси. Соответствующее кадровое решение было принято 5 апреля главой государства...
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