Источник материала: ОНТ

Игорь Луцкий назначен заместителем главы Администрации Президента Беларуси. Соответствующее кадровое решение было принято 5 апреля главой государства Александром Лукашенко.

Луцкий в новой должности сменяет Андрея Кунцевича, занимавшего ее с августа 2019 года.

Игорь Луцкий с 4 июня 2020 года занимал пост министра информации Беларуси.

Фото: БЕЛТА

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