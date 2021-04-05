Источник материала: ОНТ

Белорусская теннисистка Арина Соболенко улучшила свои позиции в мировом рейтинге.

Это стало возможно благодаря ее успешному выступлению на престижном турнире в Майами.

Напомним, в США Соболенко дошла до четвертьфинала, где уступила будущей победительнице первой ракетке мира австралийке Эшли Барти. Виктория Азаренко в рейтинге по-прежнему занимает 15-е место.

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