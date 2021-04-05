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Первый энергоблок БелАЭС выработал почти 2 млрд киловатт-часов электроэнергии

05.04.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Первый энергоблок БелАЭС выработал почти 2 млрд киловатт-часов электроэнергии

Первый энергоблок Белорусской атомной станции выработал почти 2 млрд киловатт-часов электроэнергии. Он работает в режиме опытно-промышленной эксплуатации. Это значит, что испытания продолжаются.

Выполнено более 300 тестов из почти 400 запланированных. После них начнётся заключительный этап – реакторная установка в течение 15 суток будет работать на номинальной мощности. После этого своё слово скажет приёмочная комиссия, которая должна принять решение о готовности к эксплуатации. Что же касается второго «сердца» станции, то он готов на 80%. Реактор собран. В него загружены имитаторы тепловыделяющих сборок. В ближайшее время атомщики начнут так называемую холодно-горячую обкатку реакторной установки.

 

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Первый энергоблок Белорусской атомной станции выработал почти 2 млрд киловатт-часов электроэнергии. Он работает в режиме опытно-промышленной эксплуатации. Это...
 
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