Владимир Перцов назначен министром информации Беларуси

Источник материала: ОНТ

Министром информации Беларуси назначен Владимир Перцов, который до настоящего времени занимал пост директора представительства МТРК «Мир» в нашей стране.

Перцов в 2002-2008 годы был директором и председателем Гродненской областной телерадиокомпании. В 2008-2010 годы Владимир Борисович работал на «Столичном телевидении» и возглавлял дирекцию телеканала РТР-Беларусь.

Пост министра информации Беларуси с 4 июня 2020 года занимал Игорь Луцкий. Сегодня он был назначен заместителем главы Администрации Президента.

Фото: БЕЛТА

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