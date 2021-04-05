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Владимир Перцов назначен министром информации Беларуси

05.04.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Владимир Перцов назначен министром информации Беларуси

Министром информации Беларуси назначен Владимир Перцов, который до настоящего времени занимал пост директора представительства МТРК «Мир» в нашей стране.

Перцов в 2002-2008 годы был директором и председателем Гродненской областной телерадиокомпании. В 2008-2010 годы Владимир Борисович работал на «Столичном телевидении» и возглавлял дирекцию телеканала РТР-Беларусь.

Пост министра информации Беларуси с 4 июня 2020 года занимал Игорь Луцкий. Сегодня он был назначен заместителем главы Администрации Президента.

Фото: БЕЛТА

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Министром информации Беларуси назначен Владимир Перцов, который до настоящего времени занимал пост директора представительства МТРК «Мир» в нашей стране. Перцов...
 
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