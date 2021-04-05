ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Паром с пассажирами затонул в Бангладеш: на борту было 50 человек, спаслись лишь 11

05.04.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Паром с пассажирами затонул в Бангладеш: на борту было 50 человек, спаслись лишь 11

Паром с пассажирами затонул в Бангладеш. На борту находилось более 50 человек.

Столкновение произошло с грузовым судном. Из-за сложных погодных условий и волнений на реке к поискам пострадавших приступили не сразу. Спасти удалось лишь 11 человек, остальные пассажиры пропали без вести. Сообщается, что паром был значительно переполнен. Люди спешили вернуться домой в преддверии недельного локдауна, который сегодня начался в Бангладеш из-за всплеска новых случаев COVID-19.  

 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Паром с пассажирами затонул в Бангладеш. На борту находилось более 50 человек. Столкновение произошло с грузовым судном. Из-за сложных погодных условий и волнений...
 
Новости дня
Новости разные
 
Перетасовал колоду: новые назначения у Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by