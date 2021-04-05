Паром с пассажирами затонул в Бангладеш: на борту было 50 человек, спаслись лишь 11

Источник материала: ОНТ

Паром с пассажирами затонул в Бангладеш. На борту находилось более 50 человек.

Столкновение произошло с грузовым судном. Из-за сложных погодных условий и волнений на реке к поискам пострадавших приступили не сразу. Спасти удалось лишь 11 человек, остальные пассажиры пропали без вести. Сообщается, что паром был значительно переполнен. Люди спешили вернуться домой в преддверии недельного локдауна, который сегодня начался в Бангладеш из-за всплеска новых случаев COVID-19.

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