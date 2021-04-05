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Выброс серы на «Гродно Азот»: на предприятии рассказали подробности инцидента
Источник материала: ОНТГродно Азот»: на предприятии рассказали подробности инцидента" class="one-news__figure-img">
В «Гродно Азот» рассказали подробности об инциденте с выбросом серы. Как отметили на предприятии, часть химического вещества попала на электрообогревающие тэны, вызвав незначительное задымление.
При этом, персонал предприятия сработал профессионально. Пролив был локализован. Прибывшие сотрудники МЧС удостоверились в безопасности произошедшего и убыли в подразделения. Как отметил генеральный директор предприятия Игорь Ляшенко, во время инцидента никто не пострадал, вреда экологии не нанесено.
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В «Гродно Азот» рассказали подробности об инциденте с выбросом серы. Как отметили на предприятии, часть химического вещества попала на электрообогревающие тэны,...
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