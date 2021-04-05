Выброс серы на «Гродно Азот»: на предприятии рассказали подробности инцидента

Источник материала: ОНТ

Гродно Азот»: на предприятии рассказали подробности инцидента" class="one-news__figure-img">

В «Гродно Азот» рассказали подробности об инциденте с выбросом серы. Как отметили на предприятии, часть химического вещества попала на электрообогревающие тэны, вызвав незначительное задымление.

При этом, персонал предприятия сработал профессионально. Пролив был локализован. Прибывшие сотрудники МЧС удостоверились в безопасности произошедшего и убыли в подразделения. Как отметил генеральный директор предприятия Игорь Ляшенко, во время инцидента никто не пострадал, вреда экологии не нанесено.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram