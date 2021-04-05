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Зоопарк уличили в демонстрации собаки вместо льва

05.04.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Зоопарк уличили в демонстрации собаки вместо льва

В провинции Сычуань (Китай) в зоопарке за льва выдавали золотистого ретривера. На необычный случай обращает внимание AsiaOne.

Местный житель Тан обратил внимание на подмену.

Сотрудники зоопарка заявили об ошибке, которая якобы произошла после перемещения животных. Однако Тан разъяснениям зоопарка не поверил. Он отметил, что львов вообще не было на всей территории учреждения, хотя зоопарк при продаже билетов завлекал посетителей именно этими хищниками.

Фото: Pixabay 

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В провинции Сычуань (Китай) в зоопарке за льва выдавали золотистого ретривера. На необычный случай обращает внимание AsiaOne. Местный житель Тан обратил внимание на...
 
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