|
Закон о защите персональных данных принят депутатами во втором чтении
Источник материала: ОНТ
Слив личной информации может обернуться статьёй Уголовного кодекса. Белорусские депутаты во втором чтении приняли закон о защите персональных данных. Его положения предусматривают ответственность за использование персональной информации.
Это же касается и случаев её незаконного разглашения. Ведь, как показали события минувшего года, утечка личных данных в сеть приводит к реальным угрозам. Шантаж, запугивание – с этим столкнулись учителя, судьи, журналисты, правоохранители. Персональными данными часто пользуются и кибермошенники, чтобы украсть деньги. Законопроект парламентарии намерены принять на весенней сессии. Среди других важных и резонансных законопроектов – «О недопущении реабилитации нацизма». Также изменения коснутся законов по противодействию экстремизму.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Слив личной информации может обернуться статьёй Уголовного кодекса. Белорусские депутаты во втором чтении приняли закон о защите персональных данных. Его...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)