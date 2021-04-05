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Закон о защите персональных данных принят депутатами во втором чтении

05.04.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Закон о защите персональных данных принят депутатами во втором чтении

Слив личной информации может обернуться статьёй Уголовного кодекса. Белорусские депутаты во втором чтении приняли закон о защите персональных данных. Его положения предусматривают ответственность за использование персональной информации.

Это же касается и случаев её незаконного разглашения. Ведь, как показали события минувшего года, утечка личных данных в сеть приводит к реальным угрозам. Шантаж, запугивание – с этим столкнулись учителя, судьи, журналисты, правоохранители. Персональными данными часто пользуются и кибермошенники, чтобы украсть деньги. Законопроект парламентарии намерены принять на весенней сессии. Среди других важных и резонансных законопроектов – «О недопущении реабилитации нацизма». Также изменения коснутся законов по противодействию экстремизму. 

Фото: БЕЛТА

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Слив личной информации может обернуться статьёй Уголовного кодекса. Белорусские депутаты во втором чтении приняли закон о защите персональных данных. Его...
 
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