Закон о защите персональных данных принят депутатами во втором чтении

Источник материала: ОНТ

Слив личной информации может обернуться статьёй Уголовного кодекса. Белорусские депутаты во втором чтении приняли закон о защите персональных данных. Его положения предусматривают ответственность за использование персональной информации.

Это же касается и случаев её незаконного разглашения. Ведь, как показали события минувшего года, утечка личных данных в сеть приводит к реальным угрозам. Шантаж, запугивание – с этим столкнулись учителя, судьи, журналисты, правоохранители. Персональными данными часто пользуются и кибермошенники, чтобы украсть деньги. Законопроект парламентарии намерены принять на весенней сессии. Среди других важных и резонансных законопроектов – «О недопущении реабилитации нацизма». Также изменения коснутся законов по противодействию экстремизму.

Фото: БЕЛТА

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