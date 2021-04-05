10 растений, которые принесут вам удачу и деньги! Срочно заведите у себя одно из них!

Источник материала: ОНТ

Что только не сделаешь, чтобы деньги завелись в доме. Однако мы предлагаем вам один из самых легких путей – посадить денежное дерево! Какое? Выбирать вам. Держите топ-10 растений для финансового благополучия.





1. Денежное дерево (Pachira aquatica)



Фото: botanichka.ru

Цветок растет в Центральной и Южной Америке. Его часто дарят друзьям и родственникам. По фен-шую оно приносит удачу и благосостояние. Пахиру легко выращивать, ей достаточно немного света и полива два раза в неделю.

2. Драцена Сандера



Фото: ocvetah.com

«Счастливый бамбук» стал культовым растением, которое распространилось по всему миру. Неприхотливый в уходе и привлекательный внешне цветок согласно фен-шую приносит в дом счастье и процветание. Уникальным фактором является выносливость растения – оно просто может расти в воде. Если для вас привычнее выращивать растение в горшке, то пересадите его в грунт.

3. Толстянка (Crassula ovata)



Фото: flo.discus-club.ru

По фен-шую растения с мягкими округлыми листьями приносят деньги в дом. У Толстянки как раз такие. Уход за этим растением простой: подсохла почва – полейте. Но есть одна хитрость, которая поможет привлечь максимальный поток денег. Закопайте в земле с цветком монетку и продолжайте уход за Толстянкой.

4. Фиалка Сенполия



Фото: ru.wikipedia.org

Бархатный цветок очаровывает своей красотой. Помимо этого, обладает мощной энергетикой, которая привлекает деньги в дом.

В природе Сенполия произрастает около водных источников Африканских тропиков. Разнообразие сортов поражает, а длительный период цветения этого растения никого не оставит равнодушным.

5. Мята



Фото: botanichka.ru

Универсальное растение, которое подарит вам ароматный чай и удачу. Чтобы мята сработала на 100%, положите рядом с ее горшком несколько монеток.

Если хотите быстро вырастить у себя мяту на подоконнике, посадите в горшок черенки – они взрастают активнее, чем семена. На самом деле, для черенков подойдет любая мята, даже из магазина. Единственное условие – чтобы она была свежей.

Интересный факт: мята дома может расти от 10 до 20 лет. И речь идет об одном растении.

6. Лимонное дерево



Фото: diy.obi.ru

Восточная философия выдвигает версию, что лимонное дерево несомненно принесет финансовое благополучие каждому обладателю. Данное растение не останется незамеченным у вас в доме, любой гость обратит на него внимание.

7. Кактус



Фото: fiftyflowers.ru

Неприхотливое в уходе растение считается активатором деловых качеств у его обладателя. Также есть поверья, что кактус отпугивает воров. Растение выглядит оригинально, существуют виды на любой вкус, а поливать его нужно просто тогда, когда вспомните. Чем не идеальное растение?

8. Плющ



Фото: botanichka.ru

Данное растение в первую очередь является очищающим фильтром воздуха. Поставьте его в спальню и наслаждайтесь свежестью. Помимо этого, плющ защищает от негативной энергии, приносит благополучие и счастье в дом.

9. Китайское денежное дерево



Фото: domashniecvety.ru

Как мы уже говорили, округлые листья по фен-шую считаются магнитом для денег. Поставьте его на солнечную сторону, но не под прямые лучи, поливайте раз в неделю и ожидайте приток денег в дом. Сколько любви и заботы вы вложите в китайское дерево, столько и получите обратно, но уже в виде денег.

10. Кордилина



Фото: zakupator.com

Считается магическим растением, которое наполняет дом обладателя счастьем и деньгами. Кордилина с пестрыми листьями станет неотъемлемой частью вашего интерьера и символом благополучия в доме.





По материалам сайтов houzz.ru , kubnews.ru , goodhouse.ru , countryhouse.pro

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