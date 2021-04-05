ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Протесты против локдаунов из-за COVID-19 проходят в Европе

05.04.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Протесты против локдаунов из-за COVID-19 проходят в Европе

Несмотря на массовые вакцинации, третья волна пандемии пока не спадает. Локдауны и ограничительные меры продолжают действовать практически повсеместно и вызывают резкое недовольство людей, уставших от карантинов.

Минувшие выходные снова отметились протестами, и не всегда мирными. В Швейцарии группы молодёжи вступили в столкновения с полицией на востоке страны. В ход пошли бутылки с зажигательной смесью. Стражи порядка в ответ применили резиновые пули и слезоточивый газ. Задержаны два десятка человек. В Германии обошлось без стычек, прошли несколько акций протеста без масок и соблюдения социальной дистанции. Но сотни полицейских в Штутгарте находились в полной готовности к разгонам. В Румынии протестующие вышли на улицы Бухареста, новый карантин включает в себя комендантский час и ограниченное посещение магазинов. Люди требуют смягчения мер. Протест на французский манер прошёл в Париже: художники и артисты устроили акцию неповиновения топлесс. Перед зданием Министерства культуры они выражали недовольство тем, что театры и музеи остаются закрытыми уже несколько месяцев. Демонстранты устроили символические похороны искусства.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несмотря на массовые вакцинации, третья волна пандемии пока не спадает. Локдауны и ограничительные меры продолжают действовать практически повсеместно и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Перетасовал колоду: новые назначения у Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by