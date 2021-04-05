Протесты против локдаунов из-за COVID-19 проходят в Европе

Источник материала: ОНТ

Несмотря на массовые вакцинации, третья волна пандемии пока не спадает. Локдауны и ограничительные меры продолжают действовать практически повсеместно и вызывают резкое недовольство людей, уставших от карантинов.

Минувшие выходные снова отметились протестами, и не всегда мирными. В Швейцарии группы молодёжи вступили в столкновения с полицией на востоке страны. В ход пошли бутылки с зажигательной смесью. Стражи порядка в ответ применили резиновые пули и слезоточивый газ. Задержаны два десятка человек. В Германии обошлось без стычек, прошли несколько акций протеста без масок и соблюдения социальной дистанции. Но сотни полицейских в Штутгарте находились в полной готовности к разгонам. В Румынии протестующие вышли на улицы Бухареста, новый карантин включает в себя комендантский час и ограниченное посещение магазинов. Люди требуют смягчения мер. Протест на французский манер прошёл в Париже: художники и артисты устроили акцию неповиновения топлесс. Перед зданием Министерства культуры они выражали недовольство тем, что театры и музеи остаются закрытыми уже несколько месяцев. Демонстранты устроили символические похороны искусства.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram