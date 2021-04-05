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В Глуске Audi въехала в толпу и попыталась скрыться

05.04.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Глуске Audi въехала в толпу и попыталась скрыться

Ночью 4 апреля в Глуске рядом с ночным кафе в толпу въехала машина Audi. Водитель иномарки до этого отдыхал в компании знакомого в данном заведении и поссорился с другими отдыхающими. Об этом информирует официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

По предварительным сведениям, посетители  перед закрытием бара вышли на улицу. Двое сели в авто протаранили стоявшую на тротуаре компанию. Пятеро мужчин пострадали, один из них был госпитализирован.

Водитель пытался скрыться с места происшествия. Нарушитель был обнаружен нарядом ГАИ. После погони иномарку остановили в 10 км от райцентра. За рулем Audi находился 34-летний житель Бобруйска. Мужчина отказался от медицинского освидетельствования.

Возбуждено уголовное дело за покушение на убийство.


Фото: скриншот видео МВД

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Ночью 4 апреля в Глуске рядом с ночным кафе в толпу въехала машина Audi. Водитель иномарки до этого отдыхал в компании знакомого в данном заведении и поссорился с...
 
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