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В Глуске Audi въехала в толпу и попыталась скрыться
Источник материала: ОНТ
Ночью 4 апреля в Глуске рядом с ночным кафе в толпу въехала машина Audi. Водитель иномарки до этого отдыхал в компании знакомого в данном заведении и поссорился с другими отдыхающими. Об этом
По предварительным сведениям, посетители перед закрытием бара вышли на улицу. Двое сели в авто протаранили стоявшую на тротуаре компанию. Пятеро мужчин пострадали, один из них был госпитализирован.
Водитель пытался скрыться с места происшествия. Нарушитель был обнаружен нарядом ГАИ. После погони иномарку остановили в 10 км от райцентра. За рулем Audi находился 34-летний житель Бобруйска. Мужчина отказался от медицинского освидетельствования.
Возбуждено уголовное дело за покушение на убийство.
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Ночью 4 апреля в Глуске рядом с ночным кафе в толпу въехала машина Audi. Водитель иномарки до этого отдыхал в компании знакомого в данном заведении и поссорился с...
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