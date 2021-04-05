Доктор Комаровский рассказал, как распознать аллергию

Источник материала: ОНТ

Телеведущий и врач Евгений Комаровский перечислил главные симптомы, которые проявляются при аллергии. Об этом медик написал в Instagram .

Врач заявил, что симптомы аллергии делятся на пять групп:

Со стороны желудочно-кишечного тракта: рвота, тошнота, боли в животе.

Со стороны дыхательных путей: затрудненное дыхание, кашель, заложенность носа и осиплость голоса.

Со стороны глаз аллергия проявляется слезотечением, покраснением и жжением.

Кожные симптомы включают в себя отечность, покраснение, зуд и сыпь.

Врач обратил внимание и на другие симптомы: снижение артериального давления, бледность, слабость, расстройство сознания и холодный пот.

Фото: Pixabay

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