ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Доктор Комаровский рассказал, как распознать аллергию

05.04.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Доктор Комаровский рассказал, как распознать аллергию

Телеведущий и врач Евгений Комаровский перечислил главные симптомы, которые проявляются при аллергии. Об этом медик написал в Instagram.

Врач заявил, что симптомы аллергии делятся на пять групп:

  • Со стороны желудочно-кишечного тракта: рвота, тошнота, боли в животе.
  • Со стороны дыхательных путей: затрудненное дыхание, кашель, заложенность носа и осиплость голоса.
  • Со стороны глаз аллергия проявляется слезотечением, покраснением и жжением.
  • Кожные симптомы включают в себя отечность, покраснение, зуд и сыпь.
  • Врач обратил внимание и на другие симптомы: снижение артериального давления, бледность, слабость, расстройство сознания и холодный пот.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Телеведущий и врач Евгений Комаровский перечислил главные симптомы, которые проявляются при аллергии. Об этом медик написал в Instagram. Врач заявил, что симптомы...
 
Новости дня
Новости разные
 
Перетасовал колоду: новые назначения у Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by