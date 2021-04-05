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Доктор Комаровский рассказал, как распознать аллергию
Источник материала: ОНТ
Телеведущий и врач Евгений Комаровский перечислил главные симптомы, которые проявляются при аллергии. Об этом медик написал в
Врач заявил, что симптомы аллергии делятся на пять групп:
Фото: Pixabay
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Телеведущий и врач Евгений Комаровский перечислил главные симптомы, которые проявляются при аллергии. Об этом медик написал в Instagram. Врач заявил, что симптомы...
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