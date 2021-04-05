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Лучших блогеров и модераторов молодёжных сетевых ресурсов определили в Беларуси

05.04.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Накануне Международного дня интернета в Беларуси определили лучших во Всемирной паутине! Самые активные блогеры и модераторы молодёжных сетевых ресурсов получили премии и дипломы.

Отмечены лучшие группы в соцсетях, Instagram и Telegram аккаунты, «Лучший молодежный интернет-ресурс», и «Прорыв года в онлайн-платформах». В каждой номинации нужны особые знания и умения. По сути, грамотно вести соцсети и представлять себя или группу в интернете – одна из перспективных и востребованных профессий. Работа с сетевой аудиторией с каждым годом приобретает всё большую значимость. Особенно это стало выражено в эпоху пандемии.

Антон Шабашов, блогер: «Можно сделать что-то хорошее и не показать это всем, и никто не узнает – значит, ты не сделал ничего. Каждый в силу своих возможностей должен заниматься блогерством выкладывать позитивные вещи».

Сергей Стефанович, начальник отдела службы безопасности РУП «Белтелеком»: «Насколько это важно, чтобы правильно сделать комментарий и не получить в ответ от других лиц какие-то неадекватные вопросы, троллинг и другие виды социальной инженерии».

В интернет-форуме приняли участие около двухсот молодых людей. А голосовали, разумеется, онлайн. Работа в глобальной сети приносит результаты – республиканский союз молодёжи уже объединил в интернете более полумиллиона человек.

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Накануне Международного дня интернета в Беларуси определили лучших во Всемирной паутине! Самые активные блогеры и модераторы молодёжных сетевых ресурсов...
 
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