Лучших блогеров и модераторов молодёжных сетевых ресурсов определили в Беларуси

Источник материала: ОНТ

Накануне Международного дня интернета в Беларуси определили лучших во Всемирной паутине! Самые активные блогеры и модераторы молодёжных сетевых ресурсов получили премии и дипломы.

Отмечены лучшие группы в соцсетях, Instagram и Telegram аккаунты, «Лучший молодежный интернет-ресурс», и «Прорыв года в онлайн-платформах». В каждой номинации нужны особые знания и умения. По сути, грамотно вести соцсети и представлять себя или группу в интернете – одна из перспективных и востребованных профессий. Работа с сетевой аудиторией с каждым годом приобретает всё большую значимость. Особенно это стало выражено в эпоху пандемии.

Антон Шабашов, блогер: «Можно сделать что-то хорошее и не показать это всем, и никто не узнает – значит, ты не сделал ничего. Каждый в силу своих возможностей должен заниматься блогерством выкладывать позитивные вещи».

Сергей Стефанович, начальник отдела службы безопасности РУП «Белтелеком»: «Насколько это важно, чтобы правильно сделать комментарий и не получить в ответ от других лиц какие-то неадекватные вопросы, троллинг и другие виды социальной инженерии».

В интернет-форуме приняли участие около двухсот молодых людей. А голосовали, разумеется, онлайн. Работа в глобальной сети приносит результаты – республиканский союз молодёжи уже объединил в интернете более полумиллиона человек.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram