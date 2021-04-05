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Лучших блогеров и модераторов молодёжных сетевых ресурсов определили в Беларуси
Источник материала: ОНТ
Накануне Международного дня интернета в Беларуси определили лучших во Всемирной паутине! Самые активные блогеры и модераторы молодёжных сетевых ресурсов получили премии и дипломы.
Отмечены лучшие группы в соцсетях, Instagram и Telegram аккаунты, «Лучший молодежный интернет-ресурс», и «Прорыв года в онлайн-платформах». В каждой номинации нужны особые знания и умения. По сути, грамотно вести соцсети и представлять себя или группу в интернете – одна из перспективных и востребованных профессий. Работа с сетевой аудиторией с каждым годом приобретает всё большую значимость. Особенно это стало выражено в эпоху пандемии.
В интернет-форуме приняли участие около двухсот молодых людей. А голосовали, разумеется, онлайн. Работа в глобальной сети приносит результаты – республиканский союз молодёжи уже объединил в интернете более полумиллиона человек.
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Накануне Международного дня интернета в Беларуси определили лучших во Всемирной паутине! Самые активные блогеры и модераторы молодёжных сетевых ресурсов...
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