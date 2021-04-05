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Прощай, нефть! Рентабельных запасов в России осталось меньше чем на 20 лет

05.04.2021 12:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Прощай, нефть! Рентабельных запасов в России осталось меньше чем на 20 лет
Иллюстративное фото
Общих запасов нефти в России могло бы хватить на 58 лет добычи, но большая их часть экономически не рентабельна, сообщил в интервью «Российской газете» глава Роснедр Евгений Киселев.

«Рентабельных (запасов) в соответствии с данными инвентаризации хватит на 19 лет», - сказал он.

Две трети нефти, найденной в недрах, приходится на трудноизвлекаемые запасы, расположенные, в частности, в Арктике. Но при текущих ценах - около 60 долларов за баррель - добывать арктическую нефть, по словам Евгения Киселева, проблематично: нужно 110-120 долларов за бочку.

19 лет добычи при текущих запасах - это «условный, индикативный показатель», подчеркнул глава Роснедр: «С развитием технологий этот рубеж будет постоянно отодвигаться». Пока, впрочем, в сфере технологий добычи на шельфе изменений пока не наблюдается, констатировал Киселев.

Схожую с Роснедрами оценку в январе 2021 года давало российское Минэнерго: из 30 млрд тонн запасов нефти рентабельны только 36%.

«Это связано с ухудшением возможностей освоения: ростом обводненности, необходимостью строительства дорогостоящих скважин сложной конструкции, низкой проницаемостью и расчлененностью коллекторов, уходом в краевые зоны и пласты с небольшими толщинами и так далее», - писал в журнале «Энергетическая политика» заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин.


Качество воспроизводства ресурсной базы также ухудшается, отмечал он. Средний размер открытий новых месторождений в 2015-2019 годах составил 9-14 млн тонн (без учета нескольких крупных на шельфе и Пайяхского месторождения). Прирост запасов в последние годы обеспечивается доразведкой в действующих регионах добычи, а также переоценкой запасов.

Реальная ситуация с запасами нефти может быть куда хуже, чем на бумаге, выяснила в прошлом году Счетная палата по итогам аудита данных от крупнейших сырьевых компаний.

Дело в том, что значительная часть запасов нефти и газа в России, о которых рапортуют сырьевые компании и которые ставятся на государственный баланс, не подтверждается в результате переоценки, разведки и добычи, обнаружили в СП.

В среднем каждый год Россия списывает с госбаланса оказавшиеся «фейковыми» запасы углеводородов почти в таком же объеме, какой ежегодно выкачивает из недр.

В сумме с 2016 года были признаны не существующими в реальности запасы нефти и конденсата на 2,278 миллиарда тонн, что составляет почти пять годовых объемов добычи.

Уже во второй половине 2030х добыча нефти в России резко упадет, и РФ «возможно, полностью исчезнет с мирового (нефтяного) рынка», заявил в 2018 году наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Сальман.
 
 
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Рентабельных запасов в соответствии с данными инвентаризации хватит на 19 лет, подсчитали в России.
 
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