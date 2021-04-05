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Венедиктов: «Лукашенко перед переговорами с оппозицией пытается занять максимальную площадку»

05.04.2021 12:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Венедиктов: «Лукашенко перед переговорами с оппозицией пытается занять максимальную площадку»
Фото: АР
Главред Эха Москвы прокомментировал обвинения в терроризме Тихановской и других оппозиционных политиков. По его мнению, так белорусские власти готовятся к переговорам.

На вопрос, почему повышаются ставки обвинений от Александра Лукашенко, Алексей Венедиктов заметил:

― Ну да. Это такой способ. А почему он (Лукашенко — прим. ред.) его должен сменить? Он считает, видимо, что этот способ очень эффективен. Ни одна сторона не опровергла то, что я говорю третью неделю. Идет подготовка к переговорам между оппозицией и Лукашенко.

Главред Эха упомянул недавнее интервью Светланы Тихановской.

— Ее спросили в лоб по поводу того, что я говорил об этих переговорах. И она очень аккуратно говорила: «Да, готовится платформа». – «А вот Венедиктов сказал, что 1 мая». – «Мы очень внимательно готовим платформу по переговорам». Но надо понимать, что, когда идет какое-то действие одной политической силы – это и по России видно, – другая политическая сила не сидит сложа руки, она пытается перед переговорами занять максимальную площадку – как информационную, так и содержательную.

Лукашенко считает, что содержательной частью является усиление давления на будущих собеседников. Он так и поступает. Что здесь нового? Он так поступает с августа прошлого года.
 
 
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Главред «Эха Москвы» еще раз подтвердил, что готовятся переговоры между Лукашенко и оппозицией.
 
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