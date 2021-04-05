Источник материала: UDF



Фото: АР

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Венедиктов: «Лукашенко перед переговорами с оппозицией пытается занять максимальную площадку» Главред «Эха Москвы» еще раз подтвердил, что готовятся переговоры между Лукашенко и оппозицией.

На вопрос, почему повышаются ставки обвинений от― Ну да. Это такой способ. А почему он (Лукашенко — прим. ред.) его должен сменить? Он считает, видимо, что этот способ очень эффективен. Ни одна сторона не опровергла то, что я говорю третью неделю. Идет подготовка к переговорам между оппозицией и Лукашенко.Главред Эха упомянул недавнее интервью— Ее спросили в лоб по поводу того, что я говорил об этих переговорах. И она очень аккуратно говорила: «Да, готовится платформа». – «А вот Венедиктов сказал, что 1 мая». – «Мы очень внимательно готовим платформу по переговорам». Но надо понимать, что, когда идет какое-то действие одной политической силы – это и по России видно, – другая политическая сила не сидит сложа руки, она пытается перед переговорами занять максимальную площадку – как информационную, так и содержательную.Лукашенко считает, что содержательной частью является усиление давления на будущих собеседников. Он так и поступает. Что здесь нового? Он так поступает с августа прошлого года.