ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ракетный комплекс «Точка-У» врезался в дом в Осиповичском районе

05.04.2021 12:53 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Ракетный комплекс «Точка-У» врезался в дом в Осиповичском районе
Фото прислали читатели TUT.BY
В деревне Моисеевичи Осиповичского района утром 5 апреля ракетный комплекс врезался в частный дом — и снес едва ли не половину строения. 85-летняя хозяйка дома чудом уцелела — она в этот момент вышла на улицу. На месте аварии работала ГАИ. Приезжала и скорая, так как пенсионерке стало плохо — поднялось давление, пишет Tut.by.

Как рассказала Tut.by дочь владелицы дома, она была у матери — находилась во дворе, — когда около 10 утра услышала жуткий треск и удар. Выбежала за забор — и увидела въехавшую в стену дома военную технику. По счастливому совпадению ее мать, 85-летняя Анна Николаевна, которая обычно живет в доме одна, как раз в этот момент вышла во двор. И тем самым спаслась.

— Водитель этой военной машины — совсем молодой парень, срочник, наверное. Сказал, что они из осиповичской войсковой части 61732. Говорит, ехали куда-то в сторону Слуцка: то ли перегоняли машину, то ли еще что. А тут у нас в деревне поворот крутой. Я не знаю, с какой скоростью они ехали, хотя у нас стоит ограничение в 40 км/ч, но, очевидно, не справились с управлением и врезались в дом, — говорит дочь Валентина Григорьевна.

Врезавшаяся в дом военная техника — это тактический ракетный комплекс «Точка-У».

Ракетный комплекс из стены дома военные уже вытащили с помощью грузовика. Они же сказали, что возместят ущерб, добавила женщина. При этом на оценку ущерба ждут страховщика. По словам Валентины Григорьевны, жить в доме невозможно, она пока заберет мать к себе в Осиповичи.

— В доме и печка поехала, и стены нет. Я не знаю, в каком состоянии находятся конструкции в целом, для оценки этого нужны специалисты, — сказала женщина. — Но вот визуально дом «поехал» — он перекошен.

Ракетный комплекс «Точка-У» врезался в дом в Осиповичском районе

В доме семья недавно делала ремонт: в прошлом году сменили шифер, укрепили бревна перекрытия, в этом — обшили стены и потолок гипсокартоном, сменили полы, буквально завтра собирались клеить обои.

Ракетный комплекс «Точка-У» врезался в дом в Осиповичском районе

По словам дочери хозяйки дома, военная техника осиповичских военных частей часто ездит через деревню, по которой проходит бывшая дорога военного назначения.

Минобороны пока не высказывалось относительно инцидента.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полдома разрушено, хозяйка случайно осталась жива.
 
Новости дня
Новости разные
 
Экс-глава представительства МТРК «Мир» в Беларуси Владимир Перцов назначен министром информации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by