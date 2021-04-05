«Ночь не спала, стоит перед глазами этот мальчик». Как нашли солдата-срочника, сбежавшего с полигона

Источник материала: Салiдарнасць

В воскресенье вечером пресс-служба МВД сообщила: военнослужащего Александра Караткевича, который на грузовом автомобиле сбежал с одного из полигонов Брестской области, нашли. Парня, рассказывают местные жители, задержали в деревне Лобани Ушачского района, пишет TUT.BY .

«Это я позвонила в милицию, — плачет в трубку пенсионерка Ольга Ивановна. — Я очень хотела ему помочь. Мне так его жалко».

Александру Караткевичу 19 лет, он родом из Россон. В субботу утром в Министерстве обороны сообщили, что военнослужащий срочной службы покинул территорию полигона, находясь за рулем грузового автомобиля. Предположительно, рассказывали в ведомстве, молодой человек направлялся к месту проживания своей девушки — в Полоцкий район. По направлению движения автомобиля оперативно объявили план «Перехват». По информации МВД, машину нашли на обочине проезжей части в Ушачском районе. Солдат скрылся в лесу около деревни Сорочино Ушачского района.

Деревни Сорочино и Лобани находятся недалеко друг от друга. Местные предполагают, что Александр ехал по трассе недалеко от них. Видимо, заметив, что в Сорочино милиция, он вернулся назад и по лесной дороге вышел в сторону Лобани.

— Он направился по этой дороге, а милиция следом, — рассказывает одна из местных жительниц. — В пятницу вечером к нам приходила милиция, сказали, что солдат оставил возле деревни машину и убежал. А потом сразу приехал ОМОН, ходили по домам, сараям, искали его.

Лобани — деревня маленькая, вокруг лес и болота.

— Где этот мальчонка спрятался, никто не видел. Несколько дней у нас тут были и милиция, и солдаты. Ходили, светили, запускали беспилотник, — описывает ситуацию собеседница. — Три дня отсидел голодный, мальчик. Он же не бандит, жалко ребенка.

В воскресенье вечером, продолжает собеседница, Александр пришел к одной из местных женщин, попросил поесть. Ту самую местную жительницу зовут Ольга Ивановна, ей 74 года. Всю ночь, говорит женщина, она не спала: «Стоит перед глазами этот мальчик».

— Это я позвонила в милицию, рассказала про солдата, — не может сдержать слез женщина. — Где-то без десяти семь я пошла закрывать курей, а со мной кошка. Вышли мы из хаты у «трысцен», и моя кошка оттуда — в кухню. А я инвалид, хожу с тросточками. Надеваю галоши у стенки и ей говорю: «Мурка, чего ты не идешь». А после открываю шторочку, чтобы дальше пройти, а там солдат с автоматом. Я так испугалась, хорошо сердце крепкое.

Военнослужащий, рассказывает женщина, прошел в дом через заднюю дверь.

— От кухни у нас идет небольшой коридорчик, там уголок стоит, я оперлась там на стол. Он тихонько, спокойно положил автомат на диванчик, согнулся, приобнял меня и говорит: «Дайте мне что-нибудь поесть». А я отвечаю: деточка, мой, иди от нас, — вспоминает Ольга Ивановна. — Он вышел, я сложила в пакетик хлеб, который на столе лежал, колбасы и вынесла во двор. Он меня поблагодарил, а пить, видимо, хотел. В кухне у меня стоял бачок с чистой водой. Он, может, его не видел, уже во дворе заметил бачок с дождевой водой, который стоял под крышей, он стал на корточки и начал пить. Не могу… Так жалко этого мальчика, такой симпатичный, высокий такой.

Ольга Ивановна сказала Саше, что никому сообщать о нем не будет, но потом все-таки решила позвонить в милицию.

— Мне так его жалко, может, он снова сидел бы голодный, кто же его будет кормить? — плачет пенсионерка, объясняя свои действия. — На улице холодно, а у него совсем легкая одежда.

По словам женщины, солдат зашел в один из заброшенных домов.

— У нас у одних жителей дом в декабре сгорел, им дали новый, а в том, можно сказать, жили бомжи, и он туда пошел, залез на печку погреться, — рассказывает Ольга Ивановна и вспоминает, что после ее звонка «наехала милиция и его нашли».

— В каком состоянии был солдат?

— Я с ним речи не вела, но он был напуганный, такой миленький мальчик. Я как вспоминаю про него, слезы в глазах, — переживает женщина. — Я сегодня ночь не спала, давление поднялось, вызывали скорую. Не могу, мне жалко его.

В Министерстве обороны ранее сообщали: Александр Караткевич не имеет замечаний по службе, в подразделении характеризуется положительно.