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Россия довольна объемом перевалки белорусских нефтепродуктов

05.04.2021 13:01 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Перевалка белорусских нефтепродуктов через российские морские порты идет с опережением графика, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Через наши морские порты уже отгружено более 220 тысяч тонн, это почти на четверть превышает запланированные объемы. По прогнозам, в апреле также ожидается значительное превышение плановых показателей - как минимум на 100 тысяч тонн", - сказал Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами в понедельник передает Интерфакс.

"Это хороший темп. Образована уже не просто цепочка экспортных поставок в рамках Союзного государства, а по сути создан новый международный транспортный коридор", - отметил он.

В марте начались первые поставки белорусских нефтепродуктов в рамках подписанного 19 февраля в Минтрансе РФ межправительственного соглашения об организации перевалки белорусских нефтепродуктов через российские морские порты. Соглашение предполагает перевалку более 9,8 млн тонн грузов в 2021-2023 годах. Это мазут, бензин, газойль и масло.

 
 
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Перевалка белорусских нефтепродуктов через российские морские порты идет с опережением графика, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
 
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