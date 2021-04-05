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Беларусь подписала контракт на поставку калия в Индию
Источник материала: АФН
Белорусская калийная компания подписала контракт с индийской IPL на поставку калийных удобрений.
Калий будет поставляться по цене $280 за тонну удобрений в физическом весе на условиях CFR, сообщила пресс-служба БКК.
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Белорусская калийная компания подписала контракт с индийской IPL на поставку калийных удобрений.
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