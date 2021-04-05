Режим Лукашенко объявил информационную войну населению страны

Источник материала: АФН

Режим Лукашенко объявил, что находится в состоянии информационной войны с собственным населением, заявил сам Лукашенко во время очередной серии кадровых перестановок

"Идет информационная война, уже не противоборство, хотелось бы, чтобы это было хотя бы противоборство. Боюсь, что дальше хуже будет в плане информационного противостояния", - сказал Лукашенко.

Он признался, что в условиях войны приходится тщательно подбирать людей на должности, где необходимо заниматься противодействием текущим вызовам: "Подбираем, выкристаллизовывая из общества. Наверное, из тысяч человек одного".

Переход агитпропа в стадию войны с населением подтвердил и новый замглавы администрации Игорь Луцкий, назвав при этом главное направление информационной атаки.

По его словам, Лукашенко поставил ему задачу "выработки стратегических направлений для того, чтобы в нынешних условиях уже не информационного противоборства, а информационной войны достигать результатов, которые позволят стране двигаться вперед".

Главными приоритетами информационной атаки властей станут интернет, традиционные средства массовой информации.

"Предстоит систематизировать работу в этих направлениях и требовать на своем участке с каждого достижения результатов", - заявил Луцкий, которого цитирует БелТА.

Замглавы администрации прокомментировал принятые в первом чтении поправки в закон о средствах массовой информации.

"На мой взгляд, очень важно, чтобы закон позволял оперативно принимать решения. Новации, которые внесены, помогут быстро и адекватно реагировать на меняющуюся обстановку в информационном поле", - подчеркнул Луцкий.

Сегодня белорусские власти ведут информационную войну исключительно с собственным населением, включая тех граждан, которые были вынуждены покинуть страну. Внешний мир лишь лениво и без особой охоты рефлексирует на происходящие в маленькой стране в центре Европы события.