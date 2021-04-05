ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Режим Лукашенко объявил информационную войну населению страны

05.04.2021 13:01 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Режим Лукашенко объявил, что находится в состоянии информационной войны с собственным населением, заявил сам Лукашенко во время очередной серии кадровых перестановок

"Идет информационная война, уже не противоборство, хотелось бы, чтобы это было хотя бы противоборство. Боюсь, что дальше хуже будет в плане информационного противостояния", - сказал Лукашенко.

Он признался, что в условиях войны приходится тщательно подбирать людей на должности, где необходимо заниматься противодействием текущим вызовам: "Подбираем, выкристаллизовывая из общества. Наверное, из тысяч человек одного".

Переход агитпропа в стадию войны с населением подтвердил и новый замглавы администрации Игорь Луцкий, назвав при этом главное направление информационной атаки.

По его словам, Лукашенко поставил ему задачу "выработки стратегических направлений для того, чтобы в нынешних условиях уже не информационного противоборства, а информационной войны достигать результатов, которые позволят стране двигаться вперед".

Главными приоритетами информационной атаки властей станут интернет, традиционные средства массовой информации.

"Предстоит систематизировать работу в этих направлениях и требовать на своем участке с каждого достижения результатов", - заявил Луцкий, которого цитирует БелТА.

Замглавы администрации прокомментировал принятые в первом чтении поправки в закон о средствах массовой информации.

"На мой взгляд, очень важно, чтобы закон позволял оперативно принимать решения. Новации, которые внесены, помогут быстро и адекватно реагировать на меняющуюся обстановку в информационном поле", - подчеркнул Луцкий.

Сегодня белорусские власти ведут информационную войну исключительно с собственным населением, включая тех граждан, которые были вынуждены покинуть страну. Внешний мир лишь лениво и без особой охоты рефлексирует на происходящие в маленькой стране в центре Европы события.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Режим Лукашенко объявил, что находится в состоянии информационной войны с собственным населением, заявил сам Лукашенко во время очередной серии кадровых...
 
Новости дня
Новости разные
 
Прощай, нефть! Рентабельных запасов в России осталось меньше чем на 20 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by