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Смена идеологов: стало известно, куда ушел экс-глава Мининформа Игорь Луцкий
Источник материала: Партизан
Экс-глава Мининформа Луцкий назначен заместителем главы Администрации президента.
В понедельник, 5 апреля, был назначен новый министр информации. Им стал Владимир Перцов. Игорь Луцкий, который до него занимал данную должность, был назначен заместителем главы Администрации президента. Об этом
Луцкий в новой должности сменит Андрея Кунцевича, который занимал ее с августа 2019 года.
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Экс-глава Мининформа Луцкий назначен заместителем главы Администрации президента.
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