ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Смена идеологов: стало известно, куда ушел экс-глава Мининформа Игорь Луцкий

05.04.2021 13:01 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Экс-глава Мининформа Луцкий назначен заместителем главы Администрации президента.


В понедельник, 5 апреля, был назначен новый министр информации. Им стал Владимир Перцов. Игорь Луцкий, который до него занимал данную должность, был назначен заместителем главы Администрации президента. Об этом сообщает БелТА.

Луцкий в новой должности сменит Андрея Кунцевича, который занимал ее с августа 2019 года.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-глава Мининформа Луцкий назначен заместителем главы Администрации президента.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Белпочта» подняла тарифы на некоторые услуги
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by