Татур: Мархель подал в отставку с поста главного тренера сборной Беларуси









Пока официального подтверждения информации этой нет.





Напомним, 30 марта сборная Беларуси в гостях потерпела сокрушительное поражение от команды Бельгии со счетом 0:8.





Это антирекорд команды за всю суверенную историю.





После этого многие говорили, что Мархель просто обязан уйти в отставку.











