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Умер актер и бывший директор киностудии «Беларусьфильм» Игорь Поршнев
05.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Умер актер, продюсер и бывший директор киностудии «Беларусьфильм» Игорь Поршнев. Ему было 62 года, пишет
«Печальная новость. Ушел из жизни актер, продюсер, бывший директор киностудии «Беларусьфильм» Поршнев Игорь Валентинович. Светлая память», – говорится в посте на Facebook-аккаунте Белорусского союза кинематографистов. О причинах кончины актера не сообщается.
Поршнев родился в Минске в 1958 году. Он выходец из кинематографической семьи. Его отец Валентин Поршнев в советские время был директором ряда картин, снятых на «Беларусьфильме». В 1980-м Игорь Поршнев окончил экономический факультет ВГИКа, затем пришел на «Беларусьфильм». Возглавлял киностудию с 2015-го по 2018 годы.
В качестве продюсера Поршнев работал на российских центральных телеканалах, как актер снимался в картинах «Контракт со смертью», «Подари мне лунный свет», «Ускоренная помощь», «Дронго» и других. Основал несколько кинокомпаний.
Ранее сообщалось, что в Москве умер актер театра и кино, участник труппы Театра «Содружество актеров Таганки»
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В качестве продюсера Поршнев работал на российских центральных телеканалах, как актер снимался в картинах «Контракт со смертью», «Подари мне лунный свет»,...
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