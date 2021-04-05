Умер актер и бывший директор киностудии «Беларусьфильм» Игорь Поршнев

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Умер актер, продюсер и бывший директор киностудии «Беларусьфильм» Игорь Поршнев. Ему было 62 года, пишет «Интерфакс» .

«Печальная новость. Ушел из жизни актер, продюсер, бывший директор киностудии «Беларусьфильм» Поршнев Игорь Валентинович. Светлая память», – говорится в посте на Facebook-аккаунте Белорусского союза кинематографистов. О причинах кончины актера не сообщается.

Поршнев родился в Минске в 1958 году. Он выходец из кинематографической семьи. Его отец Валентин Поршнев в советские время был директором ряда картин, снятых на «Беларусьфильме». В 1980-м Игорь Поршнев окончил экономический факультет ВГИКа, затем пришел на «Беларусьфильм». Возглавлял киностудию с 2015-го по 2018 годы.

В качестве продюсера Поршнев работал на российских центральных телеканалах, как актер снимался в картинах «Контракт со смертью», «Подари мне лунный свет», «Ускоренная помощь», «Дронго» и других. Основал несколько кинокомпаний.