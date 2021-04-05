Посмотрите, как американский «супержеребец» перевозит по воздуху два внедорожника

Источник материала: Tut.by

Корпус морской пехоты США выпустил впечатляющее видео — на его кадрах тяжелые транспортные вертолеты CH-53E Super Stallion выполняют дозаправку в воздухе во время перевозки тяжелых грузов на внешней подвеске. Об этом пишет defence-blog.

Два «супержеребца» CH-53E, принадлежащие морпехам и приписанные к эскадрилье, ответственной за переброску снаряжения, выполняли тренировку по подъему и перевозке тяжелых грузов в штате Аризона 31 марта.

Во время учений вертолет буксировал, в частности, два тактических внедорожника Humvee.

«Супержеребец» может поднимать до 36 000 фунтов (16,3 тонны) груза на внешней подвеске. Помимо традиционных перевозок техники, боеприпасов и снабжений, теоретически вертолет пригоден даже для эвакуации сбитых самолетов.