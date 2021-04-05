ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Посмотрите, как американский «супержеребец» перевозит по воздуху два внедорожника

05.04.2021 13:09 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Корпус морской пехоты США выпустил впечатляющее видео — на его кадрах тяжелые транспортные вертолеты CH-53E Super Stallion выполняют дозаправку в воздухе во время перевозки тяжелых грузов на внешней подвеске. Об этом пишет defence-blog.

Два «супержеребца» CH-53E, принадлежащие морпехам и приписанные к эскадрилье, ответственной за переброску снаряжения, выполняли тренировку по подъему и перевозке тяжелых грузов в штате Аризона 31 марта.

Во время учений вертолет буксировал, в частности, два тактических внедорожника Humvee.

«Супержеребец» может поднимать до 36 000 фунтов (16,3 тонны) груза на внешней подвеске. Помимо традиционных перевозок техники, боеприпасов и снабжений, теоретически вертолет пригоден даже для эвакуации сбитых самолетов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тяжелые вертолеты тренировались дозаправляться в воздухе во время переброски крупногабаритных грузов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Россия довольна объемом перевалки белорусских нефтепродуктов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by