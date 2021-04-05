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Цифровой банк из Чехии ищет сотрудников в Беларуси. Он работает только онлайн
Источник материала: Tut.by
В Беларусь, если судить по появившимся вакансиям, собирается прийти цифровой банк-стартап из Чехии Octobank, появившийся в начале 2021 года. Он опубликовал в сети LinkedIn вакансии для HR-директора и начальника отдела маркетинга в нашей стране. В Нацбанке комментировать вероятное появление нового банка не стали.
Судя по вакансиям, опубликованным в LinkedIn, сейчас Octobank ищет в Беларуси двух сотрудников —
Помимо Беларуси Octobank сейчас ищет работников в разных городах Чехии, Германии, Нидерландов, Румынии, Греции, Испании, Франции, Турции, Индии.
В Нацбанке комментировать возможный приход в Беларусь нового банка не стали. FINANCE.TUT.BY отправил вопросы в Octobank, если получим ответ — опубликуем его.
Что такое Octobank и как он работает
Octobank — цифровой банк, объявивший о запуске в начале 2021 года. Его центральный офис расположен в Чехии. На своем сайте Octobank позиционирует себя как необанк (то есть банк, работающий исключительно онлайн, без физических отделений) и интегратор внебанковских решений для бизнеса, в первую очередь интернет-магазинов и продавцов.
На данный момент Octobank предлагает клиентам одно пакетное решение, состоящее из банковского счета, дебетовой карты, возможности управлять расходами и транзакциями, выставлять счета, выплачивать зарплаты. Что любопытно, Octobank также предоставляет возможность получать займы на специальной платформе по принципу аукциона: заемщик выставляет желаемую сумму, а банки и другие финансовые организации начинают выставлять условия до тех пор, пока клиент не выберет самый выгодный для себя вариант.
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На данный момент есть две вакансии - HR-директора и главы отдела маркетинга.
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