Цифровой банк из Чехии ищет сотрудников в Беларуси. Он работает только онлайн

Источник материала: Tut.by

В Беларусь, если судить по появившимся вакансиям, собирается прийти цифровой банк-стартап из Чехии Octobank, появившийся в начале 2021 года. Он опубликовал в сети LinkedIn вакансии для HR-директора и начальника отдела маркетинга в нашей стране. В Нацбанке комментировать вероятное появление нового банка не стали.



Фото: octobanking.com

Судя по вакансиям, опубликованным в LinkedIn, сейчас Octobank ищет в Беларуси двух сотрудников — HR-директора и начальника отдела маркетинга . Первая вакансия была опубликована 3 недели назад, вторая — 6 дней назад. Обещанный соцпакет для обеих вакансий выглядит так: конкурентная зарплата и годовые бонусы по итогам работы, смартфон, ноутбук и карточка Octobank, 26 дней отпуска в году плюс дополнительный день за каждый год работы (но не больше 30), оплата фитнеса, напитки, снеки, обеды, а также возможность релокации по необходимости.

Помимо Беларуси Octobank сейчас ищет работников в разных городах Чехии, Германии, Нидерландов, Румынии, Греции, Испании, Франции, Турции, Индии.

В Нацбанке комментировать возможный приход в Беларусь нового банка не стали. FINANCE.TUT.BY отправил вопросы в Octobank, если получим ответ — опубликуем его.

Что такое Octobank и как он работает

Octobank — цифровой банк, объявивший о запуске в начале 2021 года. Его центральный офис расположен в Чехии. На своем сайте Octobank позиционирует себя как необанк (то есть банк, работающий исключительно онлайн, без физических отделений) и интегратор внебанковских решений для бизнеса, в первую очередь интернет-магазинов и продавцов.

На данный момент Octobank предлагает клиентам одно пакетное решение, состоящее из банковского счета, дебетовой карты, возможности управлять расходами и транзакциями, выставлять счета, выплачивать зарплаты. Что любопытно, Octobank также предоставляет возможность получать займы на специальной платформе по принципу аукциона: заемщик выставляет желаемую сумму, а банки и другие финансовые организации начинают выставлять условия до тех пор, пока клиент не выберет самый выгодный для себя вариант.