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Японка сделала снимки на специальную камеру - посмотрите на то, что обычно скрыто от наших глаз

05.04.2021 13:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жительница Японии сделала снимки с помощью специальной камеры, улавливающей спектр инфракрасного цвета, который не виден человеческому глазу. В итоге деревья на ее работах похожи на сакуру в цвету. Об этом пишет Sora News 24.


Фото: @shiifoncake / Twitter

Фотограф разместила эти фото у себя в Twitter. Причем поначалу люди подумали, что это сакура в цвету, но потом поняли, что здания тоже выглядят необычно. Да и сами снимки были сделаны задолго до цветения сакуры.

Просто девушка сделала снимки с помощью специальной камеры, которая улавливает спектр инфракрасного света, невидимый человеческому глазу при нормальных обстоятельствах.


Фото: @shiifoncake / Twitter

Фото: @shiifoncake / Twitter

Фото: @shiifoncake / Twitter

Теперь фотограф мечтает совершить поездку по всей Японии и повсюду сделать эти «розовые» фотографии.

 
 
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Поначалу люди подумали, что это сакура в цвету, но потом поняли, что здания тоже выглядят необычно.
 
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