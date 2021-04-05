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Японка сделала снимки на специальную камеру - посмотрите на то, что обычно скрыто от наших глаз
Источник материала: Tut.by
Жительница Японии сделала снимки с помощью специальной камеры, улавливающей спектр инфракрасного цвета, который не виден человеческому глазу. В итоге деревья на ее работах похожи на сакуру в цвету. Об этом пишет
Фотограф
Просто девушка сделала снимки с помощью специальной камеры, которая улавливает спектр инфракрасного света, невидимый человеческому глазу при нормальных обстоятельствах.
Теперь фотограф мечтает совершить поездку по всей Японии и повсюду сделать эти «розовые» фотографии.
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Поначалу люди подумали, что это сакура в цвету, но потом поняли, что здания тоже выглядят необычно.
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