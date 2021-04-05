Японка сделала снимки на специальную камеру - посмотрите на то, что обычно скрыто от наших глаз

Источник материала: Tut.by

Жительница Японии сделала снимки с помощью специальной камеры, улавливающей спектр инфракрасного цвета, который не виден человеческому глазу. В итоге деревья на ее работах похожи на сакуру в цвету. Об этом пишет Sora News 24 .



Фото: @shiifoncake / Twitter

Фотограф разместила эти фото у себя в Twitter. Причем поначалу люди подумали, что это сакура в цвету, но потом поняли, что здания тоже выглядят необычно. Да и сами снимки были сделаны задолго до цветения сакуры.

Просто девушка сделала снимки с помощью специальной камеры, которая улавливает спектр инфракрасного света, невидимый человеческому глазу при нормальных обстоятельствах.



Фото: @shiifoncake / Twitter



Фото: @shiifoncake / Twitter



Фото: @shiifoncake / Twitter

Теперь фотограф мечтает совершить поездку по всей Японии и повсюду сделать эти «розовые» фотографии.