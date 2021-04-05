«Пьяное» ДТП с погибшими под Витебском: суд приговорил водителя к 8 годам колонии-поселения

Источник материала: Tut.by

Суд приговорил водителя, который в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в Витебском районе, к восьми годам колонии-поселения. Об этом сообщили в пресс-службе суда.



Фото: СК

Напомним, ДТП произошло вечером 11 августа. По данным следствия, 29-летний водитель BMW двигался по трассе М3 Минск — Витебск. На 257-м километре дороги он не справился с управлением и в заносе вылетел в кювет, где автомобиль перевернулся. В результате ДТП 28-летний и 46-летний пассажиры легковушки от полученных телесных повреждений умерли на месте происшествия. Ремнями безопасности они пристегнуты не были.

Автотехническая экспертиза установила, что скорость движения BMW в момент ДТП была не менее 165 км/ч. А согласно заключению судебной химической экспертизы, в крови водителя обнаружен этиловый спирт в концентрации 2,48 промилле.



Фото: СК

Суд признал водителя виновным по ч. 5 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) и приговорил к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет.



Фото: СК

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

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