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«Пьяное» ДТП с погибшими под Витебском: суд приговорил водителя к 8 годам колонии-поселения
Источник материала: Tut.by
Суд приговорил водителя, который в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в Витебском районе, к восьми годам колонии-поселения. Об этом
Напомним, ДТП
Автотехническая экспертиза установила, что скорость движения BMW в момент ДТП была не менее 165 км/ч. А согласно заключению судебной химической экспертизы, в крови водителя обнаружен этиловый спирт в концентрации 2,48 промилле.
Суд признал водителя виновным по ч. 5 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) и приговорил к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.
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Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.
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