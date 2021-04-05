Как отличить деменцию от обычной забывчивости? Геронтолог перечисляет важные признаки

Источник материала: Tut.by

Как отличить первые симптомы деменции от обычной забывчивости или возрастных изменений? Разобраться в этом информационному порталу « Здоровые люди » помогла заместитель главного врача Республиканского клинического госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны им. П. М. Машерова, руководитель Республиканского геронтологического центра (активного долголетия), главный внештатный специалист по геронтологии Минздрава Людмила Жилевич.



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Потеря памяти, усложняющая жизнь

На первых порах приближение старческого слабоумия может быть незаметным как для самого человека, так и окружающих его людей. Вместе с тем первые тревожные признаки развития деменции могут фиксироваться за годы до появления явных изменений.

Потерю памяти специалисты называют одним из самых тревожных симптомов деменции. Человек начинает переспрашивать несколько раз одну и ту же информацию, забывает недавно произошедшие события, старается все записывать, иначе ему трудно вспомнить, например, о своих планах. Люди с деменцией не помнят, как зовут детей, внуков, родственников, как пользоваться повседневными бытовыми приборами.

Людмила Жилевич: «Человек с деменцией часто страдает перекладыванием предметов. Он не только не помнит, куда положил ту или иную вещь, но и находит их в самых неожиданных местах. Причем более-менее внятного ответа, как они там оказались, дать не может. К тому же нередко виноватыми в том, что вещь потерялась или лежит не на месте, оказываются близкие люди».

Симптомом не считается: случайная забывчивость, например, когда вы не можете вспомнить, куда положили очки, пульт от телевизора или ключи от машины. Многие действия мы выполняем машинально, не задумываясь об этом. При этом у вас легко получается вспомнить , что предшествовало тому или иному действию, чтобы найти потерянный предмет.

Пренебрежение привычными занятиями

Нередко признаком надвигающейся деменции может являться апатия, потеря интереса к любимому ранее делу, работе или увлечению, а также нежелание общаться с близкими или друзьями, знакомыми. Появляется безразличие к привычным занятиям, нет желания узнавать новое. Причина этого заключается в том, что мозг уже не может получать и обрабатывать информацию. Такое состояние длится долго и со временем не проходит, а только усугубляется.

Эксперт отмечает, что причина такого состояния не в том, что человек не выспался, устал или у него просто нет настроения. Такие изменения вызваны именно болезнью. Часто люди с деменцией перестают за собой следить, избегают выполнения гигиенических процедур и выглядят неряшливо.

Симптомом не считается: желание сделать перерыв в привычных занятиях из-за сильной загруженности или усталости. Всем время от времени хочется отдохнуть и расслабиться.



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Дезориентация

Речь идет о дезориентации во времени и пространстве. Особенно если подобное происходит не раз или два, а систематически. Человек не может определить свое местонахождение, число, день, месяц и год, пору года. В некоторых случаях л юди с деменцией (как правило, когда она уже прогрессирует) живут своим прошлым и считают себя намного моложе, чем есть на самом деле. Кроме того, они могут потеряться даже на знакомой им местности.

Симптомом не считается: забыли какое сегодня число или день недели и для уточнения заглядываете в календарь либо вспоминаете самостоятельно.

Зрительно-пространственные затруднения

Они включают сложности с восприятием глубины и расстояния. Такому человеку становится сложно узнавать близких и родных, интерпретировать образы. Из-за этого возникают проблемы с чтением, преодолением препятствий, нахождением дороги домой, даже при ходьбе по лестнице.

Симптомом не считается: возрастные нарушения зрения , которые могут быть связаны с макулодистрофией (дистрофия сетчатки, приводящая к потере центрального зрения) или другими офтальмологическими патологиями .

Изменения личности и настроения

Веселые и жизнерадостные вдруг превращаются в замкнутых и угрюмых. Ранее общительные и доброжелательные люди становятся раздражительными и беспокойными. Помощь других людей нередко расценивается ими как вред или покушение на их собственность. А изменение привычных для них вещей, например, местоположения какого-либо предмета, может вызвать чрезмерно бурную реакцию. И такое поведение не меняется со временем, а лишь прогрессирует. Кстати, депрессия у пожилых людей может быть одним из первых симптомов в самом начале болезни.

Симптомом не считается: с возрастом некоторые черты характера меняются, могут появляться временные перепады настроения, нежелание что-то менять, особенно устоявшиеся годами привычки.



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Деменция и нарушение коммуникации

Возникают сложности при подборе нужных слов, хотя до этого человек общался с легкостью и не страдал косноязычием. Это касается и письменной речи. Причем вспомнить название того или иного предмета или действия становится невыполнимой задачей, а значение этих слов может ускользать от внимания. Нарушение способности коммуникации — тревожный признак деменции.

Симптомом не считается: время от времени у любого могут возникнуть трудности с подбором необходимых слов. Если подобная ситуация — редкость, а не закономерность, волноваться не стоит.

Трудности с выполнением привычных заданий

Становится сложно выполнять привычные действия, которые ранее не вызывали никаких затруднений. Например, такой человек не в состоянии оплатить счета за коммунальные услуги, ему требуется больше времени для расчетов, он испытывает трудности, чтобы сконцентрировать внимание и выполнить даже простые вычисления.

Людмила Жилевич: «Признаком деменции может быть также, если стало трудно выполнять действия, которые ранее не вызывали затруднений в течение длительного времени. При этом важно разделять: неспособность выполнения знакомых действий и задач или небольшие трудности с освоением новых занятий».

Симптомом не считается: иногда при вычислении делаете ошибки, которые затем можете исправить, или вам было сложно разобраться с работой бытовой техники, например, новой стиральной машиной или мультиваркой.

От внимания близких людей зависит, в какой стадии развития заболевания пациент обратится за специализированной помощью. Если вы заметили у близкого человека хотя бы один из этих признаков, следует обратиться к специалисту (врачу общей практики, гериатру, неврологу или психиатру). Возможно, тревога будет ложной, но лучше все-таки перестраховаться, ведь при раннем обнаружении прогрессирование деменции можно замедлить, тем самым улучить качество жизни больного.