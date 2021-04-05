ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Как отличить деменцию от обычной забывчивости? Геронтолог перечисляет важные признаки

05.04.2021 13:09 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Как отличить первые симптомы деменции от обычной забывчивости или возрастных изменений? Разобраться в этом информационному порталу «Здоровые люди» помогла заместитель главного врача Республиканского клинического госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны им. П. М. Машерова, руководитель Республиканского геронтологического центра (активного долголетия), главный внештатный специалист по геронтологии Минздрава Людмила Жилевич.


Фото: Amanda Belec, unsplash.com

Потеря памяти, усложняющая жизнь

На первых порах приближение старческого слабоумия может быть незаметным как для самого человека, так и окружающих его людей. Вместе с тем первые тревожные признаки развития деменции могут фиксироваться за годы до появления явных изменений.

Потерю памяти специалисты называют одним из самых тревожных симптомов деменции. Человек начинает переспрашивать несколько раз одну и ту же информацию, забывает недавно произошедшие события, старается все записывать, иначе ему трудно вспомнить, например, о своих планах. Люди с деменцией не помнят, как зовут детей, внуков, родственников, как пользоваться повседневными бытовыми приборами.

Людмила Жилевич: «Человек с деменцией часто страдает перекладыванием предметов. Он не только не помнит, куда положил ту или иную вещь, но и находит их в самых неожиданных местах. Причем более-менее внятного ответа, как они там оказались, дать не может. К тому же нередко виноватыми в том, что вещь потерялась или лежит не на месте, оказываются близкие люди».

Симптомом не считается: случайная забывчивость, например, когда вы не можете вспомнить, куда положили очки, пульт от телевизора или ключи от машины. Многие действия мы выполняем машинально, не задумываясь об этом. При этом у вас легко получается вспомнить, что предшествовало тому или иному действию, чтобы найти потерянный предмет.

Пренебрежение привычными занятиями

Нередко признаком надвигающейся деменции может являться апатия, потеря интереса к любимому ранее делу, работе или увлечению, а также нежелание общаться с близкими или друзьями, знакомыми. Появляется безразличие к привычным занятиям, нет желания узнавать новое. Причина этого заключается в том, что мозг уже не может получать и обрабатывать информацию. Такое состояние длится долго и со временем не проходит, а только усугубляется.

Эксперт отмечает, что причина такого состояния не в том, что человек не выспался, устал или у него просто нет настроения. Такие изменения вызваны именно болезнью. Часто люди с деменцией перестают за собой следить, избегают выполнения гигиенических процедур и выглядят неряшливо.

Симптомом не считается: желание сделать перерыв в привычных занятиях из-за сильной загруженности или усталости. Всем время от времени хочется отдохнуть и расслабиться.


Фото: Reuters

Дезориентация

Речь идет о дезориентации во времени и пространстве. Особенно если подобное происходит не раз или два, а систематически. Человек не может определить свое местонахождение, число, день, месяц и год, пору года. В некоторых случаях люди с деменцией (как правило, когда она уже прогрессирует) живут своим прошлым и считают себя намного моложе, чем есть на самом деле. Кроме того, они могут потеряться даже на знакомой им местности.

Симптомом не считается: забыли какое сегодня число или день недели и для уточнения заглядываете в календарь либо вспоминаете самостоятельно.

Зрительно-пространственные затруднения

Они включают сложности с восприятием глубины и расстояния. Такому человеку становится сложно узнавать близких и родных, интерпретировать образы. Из-за этого возникают проблемы с чтением, преодолением препятствий, нахождением дороги домой, даже при ходьбе по лестнице.

Симптомом не считается: возрастные нарушения зрения, которые могут быть связаны с макулодистрофией (дистрофия сетчатки, приводящая к потере центрального зрения) или другими офтальмологическими патологиями.

Изменения личности и настроения

Веселые и жизнерадостные вдруг превращаются в замкнутых и угрюмых. Ранее общительные и доброжелательные люди становятся раздражительными и беспокойными. Помощь других людей нередко расценивается ими как вред или покушение на их собственность. А изменение привычных для них вещей, например, местоположения какого-либо предмета, может вызвать чрезмерно бурную реакцию. И такое поведение не меняется со временем, а лишь прогрессирует. Кстати, депрессия у пожилых людей может быть одним из первых симптомов в самом начале болезни.

Симптомом не считается: с возрастом некоторые черты характера меняются, могут появляться временные перепады настроения, нежелание что-то менять, особенно устоявшиеся годами привычки.


Фото: Reuters

Деменция и нарушение коммуникации

Возникают сложности при подборе нужных слов, хотя до этого человек общался с легкостью и не страдал косноязычием. Это касается и письменной речи. Причем вспомнить название того или иного предмета или действия становится невыполнимой задачей, а значение этих слов может ускользать от внимания. Нарушение способности коммуникации — тревожный признак деменции.

Симптомом не считается: время от времени у любого могут возникнуть трудности с подбором необходимых слов. Если подобная ситуация — редкость, а не закономерность, волноваться не стоит.

Трудности с выполнением привычных заданий

Становится сложно выполнять привычные действия, которые ранее не вызывали никаких затруднений. Например, такой человек не в состоянии оплатить счета за коммунальные услуги, ему требуется больше времени для расчетов, он испытывает трудности, чтобы сконцентрировать внимание и выполнить даже простые вычисления.

Людмила Жилевич: «Признаком деменции может быть также, если стало трудно выполнять действия, которые ранее не вызывали затруднений в течение длительного времени. При этом важно разделять: неспособность выполнения знакомых действий и задач или небольшие трудности с освоением новых занятий».

Симптомом не считается: иногда при вычислении делаете ошибки, которые затем можете исправить, или вам было сложно разобраться с работой бытовой техники, например, новой стиральной машиной или мультиваркой.

От внимания близких людей зависит, в какой стадии развития заболевания пациент обратится за специализированной помощью. Если вы заметили у близкого человека хотя бы один из этих признаков, следует обратиться к специалисту (врачу общей практики, гериатру, неврологу или психиатру). Возможно, тревога будет ложной, но лучше все-таки перестраховаться, ведь при раннем обнаружении прогрессирование деменции можно замедлить, тем самым улучить качество жизни больного.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если вы заметили у близкого человека хотя бы один из этих признаков, следует обратиться к специалисту (врачу общей практики, гериатру, неврологу или психиатру)....
 
Новости дня
Новости разные
 
Ракетны комплекс заехаў у дом пад Асіповічамі — гаспадыня цудам ацалела
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by