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«Белпочта» подняла тарифы на некоторые услуги
Источник материала: Tut.by
«Белпочта»
В контакт-центре Белпочты сказали, что с апреля в некоторые страны пересылка простых мелких пакетов будет считаться по отдельным тарифам. В этот список попали Австралия, Канада, Мексика и США.
До этого для всех стран на эту услугу действовали единые тарифы — и за неприоритетное, и за приоритетное отправление мелкого пакета брали 3,78 рубля. За каждый килограмм в первом случае нужно было платить 13,80 рубля, во втором — 20,70 рубля. С 1 апреля поменялся размер платы за килограмм для приоритетного отправления мелких пакетов — вырос на 1,50 рубля, до 22,20.
То есть для тех, кто посылает мелкие отправления в Австралию, Канаду, Мексику и США неприоритетная пересылка по стоимости практически сравнялась с приоритетной, и тарифы выросли почти в два раза.
Подорожали и другие услуги. К примеру, неприоритетная пересылка простой почтовой карточки стала стоит 1,62 рубля вместо 1,50. Выросла стоимость пересылки отслеживаемой почтовой карточки — с 5,82 до 6,24 рубля.
Неприоритетная отправка простого письма или бандероли весом от 100 до 250 граммов тоже немного прибавила в цене — подорожала с 6,01 рубля до 6,06, весом от 250 до 500 граммов — с 9,26 рубля до 9,30.
Стало дороже отправить аэрограмму. Цена выросла на 6 копеек, до 1,80 рубля.
За уведомление о получении регистрируемого почтового отправления придется платить на 24 копейки больше — 4,44 рубля.
С 5 апреля
Напомним, со 2 апреля «Белпочта» также
— Деятельность РУП «Белпочта» направлена на обеспечение качественных и конкурентоспособных услуг по доступным тарифам. Однако поддержание высокого качества услуг невозможно без приобретения современного оборудования, модернизации объектов почтовой связи, внедрения новых услуг, основанных на современных информационных технологиях, — поясняли ранее в «Белпочта».
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Теперь для пересылки простых мелких пакетов в Австралию, Канаду, Мексику и США теперь действую отдельные расценки.
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