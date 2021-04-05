«Белпочта» подняла тарифы на некоторые услуги

Источник материала: Tut.by

«Белпочта» опубликовала новые тарифы на пересылку международных почтовых отправлений. Многие услуги с 1 апреля подорожали, а для пересылки простых мелких пакетов в Австралию, Канаду, Мексику и США теперь действую отдельные расценки. Также изменились тарифы за пересылку заказных писем по Беларуси «1 класса». FINANCE.TUT.BY сравнил нынешние тарифы с теми, что еще действовали в марте этого года.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В контакт-центре Белпочты сказали, что с апреля в некоторые страны пересылка простых мелких пакетов будет считаться по отдельным тарифам. В этот список попали Австралия, Канада, Мексика и США.

Простые мелкие отправления в страну Размер оплаты, рублей В Австралию неприоритетная приоритетная за отправление 4,20 4,20 за кг 40,80 40,80 В Канаду неприоритетная приоритетная за отправление 4,20 4,20 за кг 40,80 40,80 В Мексику неприоритетная приоритетная за отправление 3,84 3,84 за кг 39,30 39,30 В США неприоритетная приоритетная за отправление 9,12 9,12 за кг 39,60 40,08

До этого для всех стран на эту услугу действовали единые тарифы — и за неприоритетное, и за приоритетное отправление мелкого пакета брали 3,78 рубля. За каждый килограмм в первом случае нужно было платить 13,80 рубля, во втором — 20,70 рубля. С 1 апреля поменялся размер платы за килограмм для приоритетного отправления мелких пакетов — вырос на 1,50 рубля, до 22,20.

То есть для тех, кто посылает мелкие отправления в Австралию, Канаду, Мексику и США неприоритетная пересылка по стоимости практически сравнялась с приоритетной, и тарифы выросли почти в два раза.

Подорожали и другие услуги. К примеру, неприоритетная пересылка простой почтовой карточки стала стоит 1,62 рубля вместо 1,50. Выросла стоимость пересылки отслеживаемой почтовой карточки — с 5,82 до 6,24 рубля.

Неприоритетная отправка простого письма или бандероли весом от 100 до 250 граммов тоже немного прибавила в цене — подорожала с 6,01 рубля до 6,06, весом от 250 до 500 граммов — с 9,26 рубля до 9,30.

Стало дороже отправить аэрограмму. Цена выросла на 6 копеек, до 1,80 рубля.

За уведомление о получении регистрируемого почтового отправления придется платить на 24 копейки больше — 4,44 рубля.

С 5 апреля выросли тарифы за пересылку заказных писем по Беларуси «1 класса» (за отправление массой до 100 грамм — 1,44 рубля).

Напомним, со 2 апреля «Белпочта» также изменила тарифы на некоторые услуги почтовой связи. Подорожание составило в среднем 6%.

— Деятельность РУП «Белпочта» направлена на обеспечение качественных и конкурентоспособных услуг по доступным тарифам. Однако поддержание высокого качества услуг невозможно без приобретения современного оборудования, модернизации объектов почтовой связи, внедрения новых услуг, основанных на современных информационных технологиях, — поясняли ранее в «Белпочта».

Справка FINANCE.TUT.BY. Приоритетные отправления — это отправления, перевозимые самым быстрым (авиа- или наземным) путем и обрабатываемые в приоритетном порядке, в том числе корреспонденция 1 класса, пересылаемая в пределах Беларуси. Неприоритетные — это отправления, перевозимые авиа- или наземным путем и обрабатываемые в неприоритетном порядке.

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