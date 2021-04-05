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«Белпочта» подняла тарифы на некоторые услуги

05.04.2021 13:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Белпочта» опубликовала новые тарифы на пересылку международных почтовых отправлений. Многие услуги с 1 апреля подорожали, а для пересылки простых мелких пакетов в Австралию, Канаду, Мексику и США теперь действую отдельные расценки. Также изменились тарифы за пересылку заказных писем по Беларуси «1 класса». FINANCE.TUT.BY сравнил нынешние тарифы с теми, что еще действовали в марте этого года.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В контакт-центре Белпочты сказали, что с апреля в некоторые страны пересылка простых мелких пакетов будет считаться по отдельным тарифам. В этот список попали Австралия, Канада, Мексика и США.

Простые мелкие отправления в страну

Размер оплаты, рублей

В Австралию

неприоритетная

приоритетная

за отправление

4,20

4,20

за кг

40,80

40,80

В Канаду

неприоритетная

приоритетная

за отправление

4,20

4,20

за кг

40,80

40,80

В Мексику

неприоритетная

приоритетная

за отправление

3,84

3,84

за кг

39,30

39,30

В США

неприоритетная

приоритетная

за отправление

9,12

9,12

за кг

39,60

40,08

До этого для всех стран на эту услугу действовали единые тарифы — и за неприоритетное, и за приоритетное отправление мелкого пакета брали 3,78 рубля. За каждый килограмм в первом случае нужно было платить 13,80 рубля, во втором — 20,70 рубля. С 1 апреля поменялся размер платы за килограмм для приоритетного отправления мелких пакетов — вырос на 1,50 рубля, до 22,20.

То есть для тех, кто посылает мелкие отправления в Австралию, Канаду, Мексику и США неприоритетная пересылка по стоимости практически сравнялась с приоритетной, и тарифы выросли почти в два раза.

Подорожали и другие услуги. К примеру, неприоритетная пересылка простой почтовой карточки стала стоит 1,62 рубля вместо 1,50. Выросла стоимость пересылки отслеживаемой почтовой карточки — с 5,82 до 6,24 рубля.

Неприоритетная отправка простого письма или бандероли весом от 100 до 250 граммов тоже немного прибавила в цене — подорожала с 6,01 рубля до 6,06, весом от 250 до 500 граммов — с 9,26 рубля до 9,30.

Стало дороже отправить аэрограмму. Цена выросла на 6 копеек, до 1,80 рубля.

За уведомление о получении регистрируемого почтового отправления придется платить на 24 копейки больше — 4,44 рубля.

С 5 апреля выросли тарифы за пересылку заказных писем по Беларуси «1 класса» (за отправление массой до 100 грамм — 1,44 рубля).

Напомним, со 2 апреля «Белпочта» также изменила тарифы на некоторые услуги почтовой связи. Подорожание составило в среднем 6%.

— Деятельность РУП «Белпочта» направлена на обеспечение качественных и конкурентоспособных услуг по доступным тарифам. Однако поддержание высокого качества услуг невозможно без приобретения современного оборудования, модернизации объектов почтовой связи, внедрения новых услуг, основанных на современных информационных технологиях, — поясняли ранее в «Белпочта».

Справка FINANCE.TUT.BY. Приоритетные отправления — это отправления, перевозимые самым быстрым (авиа- или наземным) путем и обрабатываемые в приоритетном порядке, в том числе корреспонденция 1 класса, пересылаемая в пределах Беларуси.

Неприоритетные — это отправления, перевозимые авиа- или наземным путем и обрабатываемые в неприоритетном порядке.

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Теперь для пересылки простых мелких пакетов в Австралию, Канаду, Мексику и США теперь действую отдельные расценки.
 
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