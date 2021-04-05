Под Добрушем ГАИ со стрельбой останавливала пьяного бесправника на внедорожнике

Источник материала: Tut.by

Под Добрушем инспекторы со стрельбой задерживали пьяного водителя. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Днем 4 апреля в милицию поступило сообщение о том, что в агрогородке Жгунь внедорожником управляет пьяный мужчина. Инспекторы выехали на место и попытались остановить ехавший во встречном направлении Mitsubishi Pajero, но тот объехал милицейский автомобиль и начал скрываться.

Во время погони водитель внедорожника игнорировал требования об остановке и создавал угрозу жизни и здоровью людей. Сотрудники ГАИ приняли решение использовать оружие: после предупредительного выстрела в воздух они открыли огонь по колесам.

Водителя задержали. Им оказался 42-летний житель Добрушского района. Медицинское освидетельствование показало, что он пьян — 2,4 промилле алкоголя.

В отношении нарушителя инспекторы составили несколько административных протоколов, в том числе за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и без водительского удостоверения.

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