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Под Добрушем ГАИ со стрельбой останавливала пьяного бесправника на внедорожнике
Источник материала: Tut.by
Под Добрушем инспекторы со стрельбой задерживали пьяного водителя. Об этом
Днем 4 апреля в милицию поступило сообщение о том, что в агрогородке Жгунь внедорожником управляет пьяный мужчина. Инспекторы выехали на место и попытались остановить ехавший во встречном направлении Mitsubishi Pajero, но тот объехал милицейский автомобиль и начал скрываться.
Во время погони водитель внедорожника игнорировал требования об остановке и создавал угрозу жизни и здоровью людей. Сотрудники ГАИ приняли решение использовать оружие: после предупредительного выстрела в воздух они открыли огонь по колесам.
Водителя задержали. Им оказался 42-летний житель Добрушского района. Медицинское освидетельствование показало, что он пьян — 2,4 промилле алкоголя.
В отношении нарушителя инспекторы составили несколько административных протоколов, в том числе за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и без водительского удостоверения.
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В отношении нарушителя инспекторы составили несколько административных протоколов, в том числе за управление транспортным средством в состоянии алкогольного...
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