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Туристы в России встретили глухаря. Но так просто им уйти не удалось

05.04.2021 13:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Забавным выдался уикенд для россиян, которые посетили национальный парк «Ергаки» в Красноярском крае. Пользователь Instagram под ником vladisim разместил у себя в аккаунте видео, где задиристый глухарь «терроризирует» людей: птица запрыгивает на снегоход, преследует водителя. При этом глухарь издает устрашающие звуки и клацает клювом.

Скорее всего, туристы застали период токования глухарей. Обычно он начинается в середине апреля. В это время птицы ведут себя агрессивно, дерутся между собой и могут даже атаковать человека, прыгнув с дерева вниз.

 
 
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