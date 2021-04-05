Туристы в России встретили глухаря. Но так просто им уйти не удалось

Источник материала: Tut.by

Забавным выдался уикенд для россиян, которые посетили национальный парк «Ергаки» в Красноярском крае. Пользователь Instagram под ником vladisim разместил у себя в аккаунте видео, где задиристый глухарь «терроризирует» людей: птица запрыгивает на снегоход, преследует водителя. При этом глухарь издает устрашающие звуки и клацает клювом.

Скорее всего, туристы застали период токования глухарей. Обычно он начинается в середине апреля. В это время птицы ведут себя агрессивно, дерутся между собой и могут даже атаковать человека, прыгнув с дерева вниз.