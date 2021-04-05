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Вариант для дачи: автономный дом с зеленой крышей, солнечными батареями и дождевой водой из крана

05.04.2021 13:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Нидерландах построили дом на 112 «квадратов», который может существовать практически автономно: электричество «добывают» солнечные батареи, горячую воду — солнечные коллекторы, тепло — геотермальный насос. Хозяйственной водой жильцы обеспечены благодаря системе сбора дождевой воды. Как сообщает zaggo.ru, проект является своеобразным воплощением экологической концепции, которую реализовали архитекторы студии Stek Architecten.


Фото: Bram Delmee

Дом находится в одном из самых чистых районов Нидерландов, недалеко от городка Эгчел. При строительстве использовали только натуральные материалы.


Фото: Bram Delmee

Коробка дома — деревянные каркасные панели с льняным утеплителем внутри. Сборка из готовых к монтажу элементов заняла всего несколько дней.


Фото: Bram Delmee

Дом получился компактным — всего 112 м². К дому примыкает терраса с деревянным настилом. Перголы, увитые диким виноградом, в теплое время года образуют на террасе красивый зеленый навес.


Фото: Bram Delmee

Оригинальность внешнему виду придает асимметричная двускатная крыша с газоном в качестве финишного кровельного покрытия.


Фото: Bram Delmee

Фото: Bram Delmee

На одном кровельном скате установили солнечные батареи — они практически полностью обеспечивают дом необходимой энергией. Солнечный коллектор обеспечивает владельцев бесплатной горячей водой.


Фото: Bram Delmee

Отапливается жилье тепловым насосом с коллектором, установленным на глубине около 1,5 м.

Дождевая вода, которая собирается в специальном подземном резервуаре, используется для хозяйственных нужд и полива сада.


Внешняя и внутренняя отделка (частично) выполнены из лиственницы. Четыре мансардных окна, установленные рядом с коньком крыши, панорамные окна и множество небольших разноформатных окошек наполняют интерьер естественным светом.


Фото: Bram Delmee

Фото: Bram Delmee

Внутри дома просторно — все благодаря тщательно продуманной планировке, высоким потолкам и другим архитектурным хитростям.


Фото: Bram Delmee

Почти две трети площади занимает пространство, в котором объединены гостиная, кухня и столовая. Рядом с прихожей оборудовали гостевой санузел, а прямо за кухней находятся технические комнаты. В другой части дома расположены спальни с ванными комнатами.


За счет использования энергоэффективных технологий жилище обходится своим хозяевам недорого, но при этом балует настоящим комфортом.

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