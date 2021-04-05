Кому еще сегодня Лукашенко «выписал путевку в жизнь»

Александр Лукашенко согласовал назначения новых заместителей министров информации и сельского хозяйства и продовольствия, сообщает его пресс-служба.





На должность первого заместителя министра информации назначен Андрей Кунцевич (ранее — заместитель главы Администрации президента).

Заместитель главы Минсельхозпрода Игорь Брыло стал первым заместителем министра.

Еще одним замминистра сельского хозяйства и продовольствия назначен Алексей Богданов, возглавлявший главное управление внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода.

Первый заместитель начальника главного управления — начальник управления руководящих кадров и государственных наград главного управления кадровой политики Администрации президента Алексей Гуйда согласован на должность начальника главного управления.

Лукашенко также согласовал назначения начальника главного финансового управления Гомельского облисполкома Марины Костюченко и первого секретаря Гомельского обкома БРСМ Вероники Гудковой членами Гомельского облисполкома.

Ранее сообщалось, что был уволен министр информации Игорь Луцкий. На его место назначен Владимир Перцов. Кроме этого Лукашенко назначил двух новых помощников.