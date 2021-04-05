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Кому еще сегодня Лукашенко «выписал путевку в жизнь»
Источник материала: Навiны
Александр Лукашенко согласовал назначения новых заместителей министров информации и сельского хозяйства и продовольствия, сообщает его пресс-служба.
На должность первого заместителя министра информации назначен Андрей Кунцевич (ранее — заместитель главы Администрации президента).
Заместитель главы Минсельхозпрода Игорь Брыло стал первым заместителем министра.
Еще одним замминистра сельского хозяйства и продовольствия назначен Алексей Богданов, возглавлявший главное управление внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода.
Первый заместитель начальника главного управления — начальник управления руководящих кадров и государственных наград главного управления кадровой политики Администрации президента Алексей Гуйда согласован на должность начальника главного управления.
Лукашенко также согласовал назначения начальника главного финансового управления Гомельского облисполкома Марины Костюченко и первого секретаря Гомельского обкома БРСМ Вероники Гудковой членами Гомельского облисполкома.
Ранее сообщалось, что был
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Александр Лукашенко согласовал назначения новых заместителей министров информации и сельского хозяйства и продовольствия, сообщает его пресс-служба.
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