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Еще один политзаключенный получил срок

05.04.2021 13:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В суде Первомайского района столицы 5 апреля оглашен приговор по уголовному делу в отношении 50-летнего Ярослава Зборовского, которого обвиняли в активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК).

Еще один политзаключенный получил срок

Как сообщает правозащитный сайт spring96.org, минчанину инкриминировали участие в событиях в ночь с 10 на 11 августа возле столичного торгового центра «Рига», а именно в блокировке дороги собственной машиной и возведении баррикад.

Политзаключенный вину не признал, заявил. что попал на место митинга случайно: ехал с женой поужинать в кафе. Оказался в пробке, из-за чего двигался медленно и при первой возможности развернулся и поехал обратно домой. Он не отрицает, что выходил из машины на разделительную полосу и снимал на телефон протестующих для личного архива, а затем удалил видео, так как, по его словам, «оно не передавало атмосферу» происходившего.

На заседании 2 апреля адвокат просила суд оправдать Зборовского, а в исковых требованиях «Минсктранса» по возмещению причиненного ущерба за прекращение движения транспорта по всему городу в размере 21.831 рубль 69 копеек отказать.

В последнем слове политзаключенный высказал мнение, что за недоказанностью многих факторов, а также отсутствием в его действиях состава преступления, общественно опасных деяний его нужно оправдать. Он просил «простить ему излишнее любопытство» и попытку видеосъемки для личного архива, за которое он уже понес суровое наказание — более полугода содержания под стражей.

«Мнений может быть много, но важно поступать по закону. Прошу отнестись с пониманием и принять правильное решение при вынесении приговора», — отметил обвиняемый.

Однако судья Максим Трусевич посчитал, что вина Ярослава Зборовского доказана и назначил ему наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа сроком на три года. Также он постановил конфисковать в доход государства автомобиль обвиняемого «как средство совершения преступления». Заявленный иск «Минсктранса» по возмещению причиненного ущерба за прекращение движения транспорта по всему городу в размере 21.831 рубль 69 копеек суд постановил решать в гражданском судопроизводстве.

Ярослава Зборовского освободили из-под стражи в зале суда, меру пресечения изменили на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Срок содержания под стражей засчитают в срок отбывания наказания из расчета один день СИЗО за два дня ограничения свободы.

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В суде Первомайского района столицы 5 апреля оглашен приговор по уголовному делу в отношении 50-летнего Ярослава Зборовского, которого обвиняли в активном участии...
 
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