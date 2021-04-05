В Беларуси начал работу новый импортер Nissan

Источник материала: Onliner

Важные новости поступили сегодня от головного офиса Nissan. В Беларуси начал свою работу новый импортер японского бренда. Модели Nissan будут продаваться в автоцентре по адресу ул. Каменногорская, 11, бок о бок с автомобилями Renault и Lada.





Кроме того, новые автомобили Nissan стало возможным выбрать и приобрести и в Бобруйске, где в одном автоцентре реализуются и обслуживаются машины Lada, Renault, Mitsubishi и Nissan (эти бренды входят в один концерн). В обоих дилерских центрах Nissan представлен полный модельный ряд новых автомобилей японского бренда, доступных на белорусском рынке. Здесь можно детально познакомиться с актуальными моделями и комплектациями: Nissan Terrano, Nissan Qashqai, Nissan X-Trail и Nissan Murano.





Любой из представленных у новых дилеров автомобилей в Минске и Бобруйске можно приобрести в кредит, лизинг, а также по программе trade-in, выгодно сдав свою машину с пробегом в зачет нового Nissan. По информации головного офиса Nissan, в течение года новым представителем будут открыты еще семь принципиально новых концептуальных автоцентров Nissan по всей стране.



