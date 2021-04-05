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В Беларуси начал работу новый импортер Nissan
Источник материала: Onliner
Важные новости поступили сегодня от головного офиса Nissan. В Беларуси начал свою работу новый импортер японского бренда. Модели Nissan будут продаваться в автоцентре по адресу ул. Каменногорская, 11, бок о бок с автомобилями Renault и Lada.
Кроме того, новые автомобили Nissan стало возможным выбрать и приобрести и в Бобруйске, где в одном автоцентре реализуются и обслуживаются машины Lada, Renault, Mitsubishi и Nissan (эти бренды входят в один концерн). В обоих дилерских центрах Nissan представлен полный модельный ряд новых автомобилей японского бренда, доступных на белорусском рынке. Здесь можно детально познакомиться с актуальными моделями и комплектациями: Nissan Terrano, Nissan Qashqai, Nissan X-Trail и Nissan Murano.
Любой из представленных у новых дилеров автомобилей в Минске и Бобруйске можно приобрести в кредит, лизинг, а также по программе trade-in, выгодно сдав свою машину с пробегом в зачет нового Nissan. По информации головного офиса Nissan, в течение года новым представителем будут открыты еще семь принципиально новых концептуальных автоцентров Nissan по всей стране.
черный, хетчбэк, электро, автоматическая, передний привод
синий, хетчбэк, дизель 2.2 л, механическая, передний привод
серый, внедорожник, бензин 2 л, механическая, передний привод
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Важные новости поступили сегодня от головного офиса Nissan. В Беларуси начал свою работу новый импортер японского бренда. Модели Nissan будут продаваться в автоцентре...
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