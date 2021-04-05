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В Беларуси начал работу новый импортер Nissan

05.04.2021 13:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Важные новости поступили сегодня от головного офиса Nissan. В Беларуси начал свою работу новый импортер японского бренда. Модели Nissan будут продаваться в автоцентре по адресу ул. Каменногорская, 11, бок о бок с автомобилями Renault и Lada. 

В Беларуси начал работу новый импортер Nissan

Кроме того, новые автомобили Nissan стало возможным выбрать и приобрести и в Бобруйске, где в одном автоцентре реализуются и обслуживаются машины Lada, Renault, Mitsubishi и Nissan (эти бренды входят в один концерн). В обоих дилерских центрах Nissan представлен полный модельный ряд новых автомобилей японского бренда, доступных на белорусском рынке. Здесь можно детально познакомиться с актуальными моделями и комплектациями: Nissan Terrano, Nissan Qashqai, Nissan X-Trail и Nissan Murano.

В Беларуси начал работу новый импортер Nissan

Любой из представленных у новых дилеров автомобилей в Минске и Бобруйске можно приобрести в кредит, лизинг, а также по программе trade-in, выгодно сдав свою машину с пробегом в зачет нового Nissan. По информации головного офиса Nissan, в течение года новым представителем будут открыты еще семь принципиально новых концептуальных автоцентров Nissan по всей стране.

В Беларуси начал работу новый импортер Nissan
Nissan Leaf II, 2019 г.в., 55 000 км
черный, хетчбэк, электро, автоматическая, передний привод
51 457 р.
19 500$ / 16 551€
Nissan Almera II (N16), 2000 г.в., 300 000 км
синий, хетчбэк, дизель 2.2 л, механическая, передний привод
6069 р.
2300$ / 1952€
Nissan Qashqai I, 2008 г.в., 190 000 км
серый, внедорожник, бензин 2 л, механическая, передний привод
20 847 р.
7900$ / 6705€
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Теги: знакомства, Минск
 
 
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Важные новости поступили сегодня от головного офиса Nissan. В Беларуси начал свою работу новый импортер японского бренда. Модели Nissan будут продаваться в автоцентре...
 
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