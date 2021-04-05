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Из «Океана» исчезла легендарная чешуя. Ее могут вернуть, а могут и не вернуть

05.04.2021 13:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Перерождение старого доброго «Океана» обсуждают с конца прошлого года, когда появились первые сообщения о том, что на его месте будет «Виталюр». Минчане тут же составили петицию, в которой попросили сохранить название и узнаваемые металлические элементы интерьера. Первый вопрос решился довольно быстро: название оставили. А вот судьба чешуи так и осталась не определена. Как выяснилось, нет решения и сейчас, однако сегодня часть металлических деталей уже демонтирована.

Судя по объявлению на фасаде магазина, ремонт должны были закончить 31 марта, но пока внутри полным ходом идет работа. Синей вывески уже нет — ее сняли в начале прошлого месяца, чтобы обновить: представители компании посчитали, что она морально устарела.

Из «Океана» исчезла легендарная чешуя. Ее могут вернуть, а могут и не вернуть

Часть чешуи уже сняли. Как рассказали Onliner в «Виталюре», решение по дальнейшим действиям пока не приняты.



— В помещении магазина «Океан» проводится техническая модернизация. Для проведения ремонтных работ необходим демонтаж декоративных элементов. На данный момент в разработке несколько вариантов дизайн-проекта. До принятия решения декоративные элементы «чешуя» вручную демонтированы, отсортированы и хранятся в складских помещениях ОДО «Виталюр». 

Строительные работы на объекте выполняются в соответствии с действующим законодательством РБ об охране историко-культурного наследия, — прокомментировали в компании.

Из «Океана» исчезла легендарная чешуя. Ее могут вернуть, а могут и не вернуть

 
 
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Перерождение старого доброго «Океана» обсуждают с конца прошлого года, когда появились первые сообщения о том, что на его месте будет «Виталюр». Минчане тут же...
 
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