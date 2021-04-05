Возле Добруша ГАИ стреляла по внедорожнику: иначе водитель не собирался останавливаться (видео)

Источник материала: Onliner

По информации МВД, 4 апреля в Добрушский РОВД поступило сообщение: в агрогородке Жгунь внедорожником управляет пьяный мужчина. Наряд ГАИ выехал на место и попытался остановить ехавший навстречу Mitsubishi Pajero. Однако водитель попытался скрыться: объехал милицейский автомобиль и направился в сторону деревни Жгуно-Буда.

«Во время преследования инспекторы неоднократно требовали у водителя остановиться, включали проблесковые маячки сине-красного цвета и звуковой сигнал. Мужчина не реагировал и создавал при этом угрозу жизни и здоровью людей, — сообщили в МВД. — В итоге сотрудники сначала выстрелили в воздух, а затем — по колесам иномарки (машина остановилась в поле)».

За рулем находился 42-летний житель Добрушского района. По результатам медосвидетельстования, он был пьян (2,4 промилле).

В отношении задержанного составлено несколько протоколов, в том числе за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и без водительского удостоверения. Мужчина неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности за аналогичное правонарушение.

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