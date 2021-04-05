ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Возле Добруша ГАИ стреляла по внедорожнику: иначе водитель не собирался останавливаться (видео)

05.04.2021 13:21 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

По информации МВД, 4 апреля в Добрушский РОВД поступило сообщение: в агрогородке Жгунь внедорожником управляет пьяный мужчина. Наряд ГАИ выехал на место и попытался остановить ехавший навстречу Mitsubishi Pajero. Однако водитель попытался скрыться: объехал милицейский автомобиль и направился в сторону деревни Жгуно-Буда.

«Во время преследования инспекторы неоднократно требовали у водителя остановиться, включали проблесковые маячки сине-красного цвета и звуковой сигнал. Мужчина не реагировал и создавал при этом угрозу жизни и здоровью людей, — сообщили в МВД. — В итоге сотрудники сначала выстрелили в воздух, а затем — по колесам иномарки (машина остановилась в поле)».

За рулем находился 42-летний житель Добрушского района. По результатам медосвидетельстования, он был пьян (2,4 промилле).

В отношении задержанного составлено несколько протоколов, в том числе за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и без водительского удостоверения. Мужчина неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности за аналогичное правонарушение.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По информации МВД, 4 апреля в Добрушский РОВД поступило сообщение: в агрогородке Жгунь внедорожником управляет пьяный мужчина. Наряд ГАИ выехал на место и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ракетны комплекс заехаў у дом пад Асіповічамі — гаспадыня цудам ацалела
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by