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Участвовавшим в обнаженной фотосессии в Дубае белорускам грозит полгода тюрьмы

05.04.2021 13:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Участвовавшим в обнаженной фотосессии в Дубае белорускам грозит полгода тюрьмы
Обнаженная фотосессия / thesun.co.uk​
Участвовавшим в обнаженной фотосессии в Дубае белорускам грозит полгода тюрьмы и штраф за нарушение законов о порядочности (около 1,3 тысячи долларов).

Как пишет thesun.co.uk, она прошла на балконе популярной гостиницы в Объединенных Арабских Эмиратах.

Девушек и мужчину, который их снимал, задержали. Сообщается, что позировало обнаженными более десятка моделей из Беларуси, Украины, Молдовы и России.

По некоторым сведениям, фотографом оказался гражданин Израиля.

Фото и видео появились в интернете 3 апреля.
 
 
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