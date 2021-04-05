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Участвовавшим в обнаженной фотосессии в Дубае белорускам грозит полгода тюрьмы
Источник материала: UDF
Обнаженная фотосессия / thesun.co.uk
Как пишет
Девушек и мужчину, который их снимал, задержали. Сообщается, что позировало обнаженными более десятка моделей из Беларуси, Украины, Молдовы и России.
По некоторым сведениям, фотографом оказался гражданин Израиля.
Фото и видео появились в интернете 3 апреля.
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Фото и видео появились в интернете 3 апреля.
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