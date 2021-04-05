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Обнаженная фотосессия / thesun.co.uk​

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Участвовавшим в обнаженной фотосессии в Дубае белорускам грозит полгода тюрьмы Фото и видео появились в интернете 3 апреля.

Как пишет, она прошла на балконе популярной гостиницы в Объединенных Арабских Эмиратах.Девушек и мужчину, который их снимал, задержали. Сообщается, что позировало обнаженными более десятка моделей из Беларуси, Украины, Молдовы и России.По некоторым сведениям, фотографом оказался гражданин Израиля.Фото и видео появились в интернете 3 апреля.