Владимир Цеслер: То, что устроила Колесникова, войдет в историю - ее никто не сломает

Владимир Цеслер - один из самых известных современных художников и дизайнеров Беларуси. Его работы входят в коллекции мировых музеев. Начиная с августа 2020 года большинство работ Цеслера, которые собирают тысячи лайков в соцсетях, посвящены политической ситуации в стране. Художник стал культовой фигурой протестного искусства Беларуси.





DW поговорила с художником В конце августа он вынужден был уехать из страны и сейчас живет на Кипре. 1 апреля в Москве в Центре цифрового искусства Artplay Media открылась его выставка, название проекта "Оптика Цеслера".поговорила с художником





DW: Владимир, вы не любите переезды. Как привыкали к новому месту?





Владимир Цеслер: Никак не привыкаешь, просто оказываешься в другой реальности и начинаешь воспринимать это как данное.





- А почему Кипр?





- Это дело случая. Друзья там оказались.





- Никакого знака от властей не поступало, что нужно уехать?





- Знакомые, которые посоветовали уехать, тоже находятся около власти. Вы думаете, провластные структуры его обожают? Просто боятся. Все же держится на страхе, это понятно.





- Есть надежда, что этот страх уйдет?





- Кончатся деньги, и люди перестанут молчать.





- Вы не в Беларуси уже больше полугода. Когда уезжали, предполагали, что это может так надолго затянуться?





- Нет, не думал. Так что зимнюю одежду пришлось покупать уже здесь. Ну зима тут такая - апельсины на деревьях висят, вот и зима. Мы даже ездили на гору Олимпос посмотреть на снег.





- Есть в этой вынужденной эмиграции какие-нибудь позитивные моменты?





- Тут климат хороший. С возрастом накапливаются разные болячки. Я помню дома осенью это все отзывалось, а здесь у меня ни разу не было какого-то физического недомогания. Видимо, это все здешний климат.





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- Чем теперь ваш день отличается от обычного дня в Минске?





- Ничем. Встал, подошел к компьютеру и работаешь. Только скучаю сильно по всему. Но я понимаю, что изменений, видимо, не будет. Я уже в них не верю. Придется, наверное, подстраиваться под другую жизнь.





Это раньше я думал, что через две недели все закончится. Сейчас я понял, что он (Александр Лукашенко. - Ред.) никогда не уйдет. "Делайте что хотите, только дайте порулить". А многие думают: "Может, так и надо?"





- Что произошло с белорусами в последние месяцы? Что репрессии сделали с белорусами?





- Был посеян страх, чтобы этим страхом удержать власть. Это абсолютно сталинская позиция. Но это уже не проходит, растет новое поколение, они не жили при этом, они не знают, что это, и они никогда не будут бояться. Надо, чтобы все поняли, что эта молодежь бояться не будет. Их не запугаешь тюрьмой.





- Белорусы проснулись как нация?





- Да, конечно. Сначала вышла молодежь. Начали бить молодежь - вышли их родители. Начали бить родителей - вышли бабушки и дедушки, потом люди с инвалидностью. Я медаль Лукашенко сделал как раз об этом - награждается за содействие в объединении нации.





- Сейчас у тех, кто уехал, присутствует чувство вины. У вас тоже?





- Есть такое чувство. Но я подумал, что здесь больше пригожусь, чем там.





- Как получается заряжать свои работы таким оптимизмом?





- Я получал по поводу этого очень много писем. Трогает, когда моих работ ждут и живут ими. И я не должен останавливаться. Это какая-то святая обязанность, хоть это и громко сказано.





- Как вам вообще работается в такие времена?





- Когда существует какой-то такой душевный надлом, когда человек находится в переживаниях, это всегда на творческого человека, как мне кажется, действует очень положительно.





Даже те, кто никогда не творил, начинают писать музыку, стихи, всех пробивает на творчество. Просто людей распирает, и они начинают творить. Это, наверное, важный момент. Мне кажется, у нас очень много креативных, интересных людей.





- Кто вам импонирует из лидеров оппозиции?





- Я знаком с Павлом Латушко (бывший министр культуры, который поддержал протесты и был вынужден уехать в Польшу. - Ред.). Я считаю, он совершил довольно мужественный поступок, что перешел из аппарата на другую сторону. Вообще, мне грустно от того, что у нас слабая оппозиция. Почему-то мне так кажется.









- А что думаете о Марии Колесниковой?





- С Колесниковой мы были знакомы, еще когда она в Штутгарте училась. Мы даже думали какую-то выставку делать в ОК16. Она очень креативный человек. То, что она устроила, войдет в историю. Она молодец, ее никто не сломает. Я знаю, что она на своем месте.





- Выбрали бы ее президентом?





- Да, почему нет.