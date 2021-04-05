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Перетасовал колоду: новые назначения у Лукашенко
Источник материала: Партизан
Лукашенко в понедельник немного поработал со своими кадрами.
Вакантную должность помощника президента - инспектора по Гомельской области займет Николай Рогащук. С июня 2018 года он работал в должности заместителя председателя Минского областного исполнительного комитета.
Нынешний председатель Горецкого райисполкома Александр Бутарев также пошел на повышение: он назначен на вакантную должность помощника президента - инспектора по Минской области.
Кроме того, Лукашенко согласовал назначение новых заместителей в министерствах информации, сельского хозяйства и продовольствия.
Так, пост первого заместителя министра информации займёт Андрей Кунцевич. До этого он занимал должность заместителя главы Администрации президента.
Игорь Брыло с должности заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия перейдет на пост первого заместителя в этом министерстве.
Алексей Богданов займет пост заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия. До настоящего времени он возглавлял главное управление внешнеэкономической деятельности этого министерства.
Сегодня также получил портфель министра информации экс-директор представительства в Минске телерадиокомпании "Мир" Владимир Перцов
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Лукашенко в понедельник немного поработал со своими кадрами.
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