ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Перетасовал колоду: новые назначения у Лукашенко

05.04.2021 13:37 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Лукашенко в понедельник немного поработал со своими кадрами.



Вакантную должность помощника президента - инспектора по Гомельской области займет Николай Рогащук. С июня 2018 года он работал в должности заместителя председателя Минского областного исполнительного комитета.

Нынешний председатель Горецкого райисполкома Александр Бутарев также пошел на повышение: он назначен на вакантную должность помощника президента - инспектора по Минской области.

Кроме того, Лукашенко согласовал назначение новых заместителей в министерствах информации, сельского хозяйства и продовольствия. 

Так, пост первого заместителя министра информации займёт Андрей Кунцевич. До этого он занимал должность заместителя главы Администрации президента.

Игорь Брыло с должности заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия перейдет на пост первого заместителя в этом министерстве.

Алексей Богданов займет пост заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия. До настоящего времени он возглавлял главное управление внешнеэкономической деятельности этого министерства.

Сегодня также получил портфель министра информации экс-директор представительства в Минске телерадиокомпании "Мир" Владимир Перцов
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко в понедельник немного поработал со своими кадрами.
 
Новости дня
Новости разные
 
Как отличить деменцию от обычной забывчивости? Геронтолог перечисляет важные признаки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by