Перетасовал колоду: новые назначения у Лукашенко









Вакантную должность помощника президента - инспектора по Гомельской области займет Николай Рогащук. С июня 2018 года он работал в должности заместителя председателя Минского областного исполнительного комитета.





Нынешний председатель Горецкого райисполкома Александр Бутарев также пошел на повышение: он назначен на вакантную должность помощника президента - инспектора по Минской области.





Кроме того, Лукашенко согласовал назначение новых заместителей в министерствах информации, сельского хозяйства и продовольствия.





Так, пост первого заместителя министра информации займёт Андрей Кунцевич. До этого он занимал должность заместителя главы Администрации президента.





Игорь Брыло с должности заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия перейдет на пост первого заместителя в этом министерстве.





Алексей Богданов займет пост заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия. До настоящего времени он возглавлял главное управление внешнеэкономической деятельности этого министерства.



