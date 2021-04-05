Одна винтовка - три калибра. В США закупают сверхдальнобойное снайперское оружие

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Армия США заключила пятилетний контракт на поставку мультикалиберных модульных снайперских винтовок с компанией Barrett Firearms Manufacturing Inc. Об этом сообщает defenseworld.net.



Фото: wikipedia.org

Сумма контракта составляет 49,9 миллиона долларов, всего будет закуплено 2800 винтовок. Сегодня Barrett известен в первую очередь как производитель крупнокалиберной 12,7-миллиметровой «антиматериальной» винтовки M107. Однако поставляемые MK22 Multi-role Adaptive Design (MRAD) — совсем другое оружие. Оно представляет собой модульную систему, стреляющую при необходимости пулями любого из трех калибров: .338 Norma Magnum, .300 Norma Magnum и 7,62×51 NATO.

Такая компоновка позволяет оружию решать различные задачи, в зависимости от того, где и в какую цель предстоит стрелять. Вместе с винтовками поставляются прицелы Leupold & Stevens Mark 5 HD, сменные стволы и прочие снайперские принадлежности.

Программа Presision Sniper Rifle (PSR), в рамках которой винтовки поставляются в американскую армию, имеет целью получить оружие со сверхвысокой дальностью стрельбы, которое при этом будет значительно легче, чем предшественники, и иметь функции, снижающие заметность снайпера во время выполнения миссии.