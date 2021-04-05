Очевидец: на стройке «Минск Мира» сорвалась люлька со строителями

Источник материала: Tut.by

На стройке одного из домов в жилом комплексе «Минск Мир» оборвалась строительная люлька, сообщил очевидец.





Инцидент произошел сегодня на стройке 25-этажного дома на улице Аэродромной. Во время ЧП пострадало два человека, которые находились в люльке, говорит очевидец.

Получить оперативный комментарий застройщика, в Следственном комитете, а также в

инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по Минску пока не удалось.