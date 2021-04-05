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Очевидец: на стройке «Минск Мира» сорвалась люлька со строителями
Источник материала: Tut.by
На стройке одного из домов в жилом комплексе «Минск Мир» оборвалась строительная люлька, сообщил очевидец.
Инцидент произошел сегодня на стройке 25-этажного дома на улице Аэродромной. Во время ЧП пострадало два человека, которые находились в люльке, говорит очевидец.
Получить оперативный комментарий застройщика, в Следственном комитете, а также в
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Инцидент произошел сегодня на стройке 25-этажного дома на улице Аэродромной.
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