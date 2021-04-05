Бузова назвала Собчак крысой и ошеломила публику

Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская ведущая Ольга Бузова шокировала поклонников: всегда милая звезда прилюдно унизила свою коллегу Ксению Собчак.

В прошедшее воскресенье в московском Crocus City прошло вручение музыкальной премии "ЖАРА". Ведущими мероприятия стали Филипп Киркоров и Ксения Собчак. В разгар шоу Собчак решила обратиться к приглашенной Ольге Бузовой и спровоцировала конфликт на глазах у всех присутствующих.

Бывшие коллеги по "Дому-2" обменялись колкостями: Бузова обозвала Собчак и шокировала не только Киркорова, но и всех присутствующих.

Реакцию "поющей ведущей" спровоцировал провокационный вопрос Собчак: блондинка спросила Бузову, с кем ей больше нравится обниматься - с Киркоровым или экс-бойфрендом Давидом Манукяном.

"Ах ты крыса", - ответила Бузова после продолжительной паузы, повисшей в зале.

Опубликованное Киркоровым видео стало вирусным и мгновенно разлетелось по сети.

И пока звезда продолжает зализывать раны после разрыва и отбиваться от колкостей коллег и хейтеров, Дава привлекает внимание публики, танцуя с копией Бузовой .

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