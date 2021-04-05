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Бузова назвала Собчак крысой и ошеломила публику
05.04.2021 13:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российская ведущая Ольга Бузова шокировала поклонников: всегда милая звезда прилюдно унизила свою коллегу Ксению Собчак.
В прошедшее воскресенье в московском Crocus City прошло вручение музыкальной премии "ЖАРА". Ведущими мероприятия стали Филипп Киркоров и Ксения Собчак. В разгар шоу Собчак решила обратиться к приглашенной Ольге Бузовой и спровоцировала конфликт на глазах у всех присутствующих.
Бывшие коллеги по "Дому-2" обменялись колкостями: Бузова обозвала Собчак и шокировала не только Киркорова, но и всех присутствующих.
Реакцию "поющей ведущей" спровоцировал провокационный вопрос Собчак: блондинка спросила Бузову, с кем ей больше нравится обниматься - с Киркоровым или экс-бойфрендом Давидом Манукяном.
"Ах ты крыса", - ответила Бузова после продолжительной паузы, повисшей в зале.
Опубликованное Киркоровым
И пока звезда продолжает зализывать раны после разрыва и отбиваться от колкостей коллег и хейтеров, Дава привлекает внимание публики,
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Экс-коллеги по телестройке "Дом-2" обменялись колкостями во время премии "ЖАРА". Скандальное видео попало в Instagram Филиппа Киркорова.
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