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Лукашенко поставил задачу новому министру информации, как вести себя на войне

05.04.2021 13:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко прогнозирует ухудшение информационного противостояния в Беларуси. Об этом он заявил 5 апреля, назначая Владимира Перцова новым министром информации.

Лукашенко поставил задачу новому министру информации, как вести себя на войне

«Идет информационная война, уже не противоборство (хотелось бы, чтобы это было хотя бы противоборство). Боюсь, что дальше хуже будет в плане информационного противостояния», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Он подчеркнул, что в связи с этим тщательно подбираются люди на должности, где необходимо «заниматься противодействием». «Подбираем, выкристаллизовывая из общества. Наверное, из тысяч человек одного», — заявил он.

Лукашенко также отметил, что хорошо знает Перцова, и его кандидатура рассматривалась на разные должности, но «они были чиновничьи». «Я просто боюсь, чтобы вы не утонули в этом чиновничьем безбрежии. Для меня очень будет жаль, если мы потеряем очень хорошего журналиста, политолога и политика», — заявил он.

Министерская должность, по мнению Лукашенко, «немножко подальше от этого кипящего котла», и там «есть хорошая практическая составляющая — подчиненные субъекты хозяйствования». «Это будет какая-то отдушина на первых порах», — сказал он.

Перцов сменил Игоря Луцкого, который возглавлял Министерство информации с июня 2020 года и  назначен заместителем главы Администрации президента.

 

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Александр Лукашенко прогнозирует ухудшение информационного противостояния в Беларуси.
 
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