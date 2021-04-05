Глобальное потепление бьет по сельскому хозяйству. Волноваться ли белорусам?

Глобальное потепление привело к тому, что эффективность сельского хозяйства в мире не растет с 2013 года. Naviny.by выяснили, насколько эта угроза велика для Беларуси.





Сельское хозяйство уже задыхается от жары

Темпы, которыми растет эффективность мирового сельского хозяйства, за последние 60 лет снизились на 21%.

Это происходит из-за роста температур на планете и других последствий глобального потепления, пишет научный журнал Nature Climate Change.

«За последние шесть десятков лет глобальное потепление отняло у сельского хозяйства примерно семь лет развития. Это если бы остановили всё в 2013 году, и с тех пор эффективность сельского хозяйства никак не поменялась», — цитирует ТАСС одного из авторов исследования, доцента Корнеллского университета Ариэля Ортиз-Бобеа.

Сильнее всего эти процессы затронули Африку, Ближний Восток и Латинскую Америку (30–34%), где и так господствовали высокие температуры, а меньше всего — Россию, Францию, США, Китай и другие государства из умеренного пояса, где темпы прироста продуктивности либо увеличились, либо упали лишь на 7–12%.

Тем самым ученые опровергают распространенное мнение о том, что глобальное потепление повлияет на жизнь человечества лишь в отдаленном будущем.

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При этом другие исследователи указывают, что снижение уровня осадков и количества опылителей, а также увеличение численности вредителей резко уменьшат урожай оливок, кофе, кукурузы и многих других растений уже в этом столетии.

Наше хозяйство растет, пока мир волнуется

Благодаря географическому положению Беларусь в меньшей степени, чем другие страны, ощущает на себе последствия глобального потепления.

При этом из года в год наша страна продолжает наращивать темпы роста сельского хозяйства.

Так, рост валовой продукции сельского хозяйства Беларуси за 2016—2020 годы по сравнению с 2015 годом составил 12%, в том числе продукции растениеводства — 18%.

За последние пять лет страна увеличила производство зерна, рапса, сахарной свеклы, льноволокна, овощей и плодов.

Выполнено задание госпрограммы на 2016—2020 годы по выращиванию овощей (9,2 млн. тонн, или 114%), плодов и ягод (3,5 млн. тонн, или 143%).

Во времена глобального потепления эти успехи позволяют Беларуси наращивать темпы экспорта сельхозпродукции и одновременно расширять географию поставок.

По итогам 2020 года общий экспорт продукции оценивается в 5,7 млрд долларов, или 104% к 2019 году.

Вместе с тем государство осознает, что вызовы нового времени могут нанести урон отечественному сельскому хозяйству в краткосрочном и долгосрочном периоде.

Так, в числе первых по значимости рисков для выполнения госпрограммы «Аграрный бизнес» на 2021—2025 годы стоят именно природно-климатические риски.

«Эти риски обусловлены биологической природой используемых в сельском хозяйстве ресурсов и расположением Беларуси в зоне рискованного земледелия, что способно привести к сокращению объемов производства сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, снижению эффективности хозяйствования субъектов агропромышленного комплекса, а также увеличению объемов импорта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания», — отмечается в госпрограмме.

С внешней бедой справимся сообща?

Внешние риски действительно могут представлять серьезную угрозу для продовольственной безопасности страны.

Так, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, мировые цены на продовольствие в январе 2021 года выросли на 8,8% по сравнению с январем 2020 года, в том числе на плодоовощную продукцию — на 16,3%.

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Это коснулось и товаров, которые относятся к критическому для Беларуси импорту, отмечалось 25 марта на коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Также наша страна столкнулась с негативной ситуацией с поставками продовольствия в связи с эпидемиологической ситуацией.

В частности, это привело к тому, что в апреле 2021 года Беларуси пришлось в очередной раз продлевать госрегулирование на 17 групп социально значимых товаров. С 20 мая список пополнится еще одной товарной группой — консервами из рыбы.

Напомним, в ЕАЭС, куда входит Беларусь, подобные временные меры могут вводиться после согласования на наднациональном уровне.

Примечательно, что в конце марта ЕАЭС решила создать рабочую группу по вопросам оперативных поставок сельхозтоваров между странами — членами союза.

«Заседания группы будут проводиться в случае возникновения дефицита сельскохозяйственных товаров на внутренних рынках стран ЕАЭС, вызванного форс-мажорными и другими неблагоприятными обстоятельствами, в том числе торгово-экономическими, ветеринарными, санитарно-эпидемиологическими», — отмечает коллегия ЕЭК.

У каждой страны, которая входит в ЕАЭС, будет право обратиться за дополнительными поставками сельхозтоваров к партнерам по союзу в расчете на трехмесячный период.

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