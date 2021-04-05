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Глобальное потепление бьет по сельскому хозяйству. Волноваться ли белорусам?

05.04.2021 13:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Глобальное потепление привело к тому, что эффективность сельского хозяйства в мире не растет с 2013 года. Naviny.by выяснили, насколько эта угроза велика для Беларуси.

Глобальное потепление бьет по сельскому хозяйству. Волноваться ли белорусам?

 

Сельское хозяйство уже задыхается от жары

Темпы, которыми растет эффективность мирового сельского хозяйства, за последние 60 лет снизились на 21%.

Это происходит из-за роста температур на планете и других последствий глобального потепления, пишет научный журнал Nature Climate Change.

«За последние шесть десятков лет глобальное потепление отняло у сельского хозяйства примерно семь лет развития. Это если бы остановили всё в 2013 году, и с тех пор эффективность сельского хозяйства никак не поменялась»,цитирует ТАСС одного из авторов исследования, доцента Корнеллского университета Ариэля Ортиз-Бобеа.

Сильнее всего эти процессы затронули Африку, Ближний Восток и Латинскую Америку (30–34%), где и так господствовали высокие температуры, а меньше всего — Россию, Францию, США, Китай и другие государства из умеренного пояса, где темпы прироста продуктивности либо увеличились, либо упали лишь на 7–12%.

Тем самым ученые опровергают распространенное мнение о том, что глобальное потепление повлияет на жизнь человечества лишь в отдаленном будущем.

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При этом другие исследователи указывают, что снижение уровня осадков и количества опылителей, а также увеличение численности вредителей резко уменьшат урожай оливок, кофе, кукурузы и многих других растений уже в этом столетии.

 

Наше хозяйство растет, пока мир волнуется

Благодаря географическому положению Беларусь в меньшей степени, чем другие страны, ощущает на себе последствия глобального потепления.

При этом из года в год наша страна продолжает наращивать темпы роста сельского хозяйства.

Так, рост валовой продукции сельского хозяйства Беларуси за 2016—2020 годы по сравнению с 2015 годом составил 12%, в том числе продукции растениеводства — 18%.

За последние пять лет страна увеличила производство зерна, рапса, сахарной свеклы, льноволокна, овощей и плодов.

Выполнено задание госпрограммы на 2016—2020 годы по выращиванию овощей (9,2 млн. тонн, или 114%), плодов и ягод (3,5 млн. тонн, или 143%).

Во времена глобального потепления эти успехи позволяют Беларуси наращивать темпы экспорта сельхозпродукции и одновременно расширять географию поставок.

По итогам 2020 года общий экспорт продукции оценивается в 5,7 млрд долларов, или 104% к 2019 году.

Вместе с тем государство осознает, что вызовы нового времени могут нанести урон отечественному сельскому хозяйству в краткосрочном и долгосрочном периоде.

Так, в числе первых по значимости рисков для выполнения госпрограммы «Аграрный бизнес» на 2021—2025 годы стоят именно природно-климатические риски.

«Эти риски обусловлены биологической природой используемых в сельском хозяйстве ресурсов и расположением Беларуси в зоне рискованного земледелия, что способно привести к сокращению объемов производства сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, снижению эффективности хозяйствования субъектов агропромышленного комплекса, а также увеличению объемов импорта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания»,отмечается в госпрограмме.

 

С внешней бедой справимся сообща?

Внешние риски действительно могут представлять серьезную угрозу для продовольственной безопасности страны.

Так, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, мировые цены на продовольствие в январе 2021 года выросли на 8,8% по сравнению с январем 2020 года, в том числе на плодоовощную продукцию — на 16,3%.

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Это коснулось и товаров, которые относятся к критическому для Беларуси импорту, отмечалось 25 марта на коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Также наша страна столкнулась с негативной ситуацией с поставками продовольствия в связи с эпидемиологической ситуацией.

В частности, это привело к тому, что в апреле 2021 года Беларуси пришлось в очередной раз продлевать госрегулирование на 17 групп социально значимых товаров. С 20 мая список пополнится еще одной товарной группой — консервами из рыбы.

Напомним, в ЕАЭС, куда входит Беларусь, подобные временные меры могут вводиться после согласования на наднациональном уровне.

Примечательно, что в конце марта ЕАЭС решила создать рабочую группу по вопросам оперативных поставок сельхозтоваров между странами — членами союза.

«Заседания группы будут проводиться в случае возникновения дефицита сельскохозяйственных товаров на внутренних рынках стран ЕАЭС, вызванного форс-мажорными и другими неблагоприятными обстоятельствами, в том числе торгово-экономическими, ветеринарными, санитарно-эпидемиологическими»,отмечает коллегия ЕЭК.

У каждой страны, которая входит в ЕАЭС, будет право обратиться за дополнительными поставками сельхозтоваров к партнерам по союзу в расчете на трехмесячный период.

 

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За последние шесть десятков лет глобальное потепление отняло у сельского хозяйства примерно семь лет развития.
 
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