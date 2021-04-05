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На трассе М1 водитель Peugeot уснул за рулем и врезался в столб, в машине также были женщина и ребенок

05.04.2021 13:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В ГАИ Минской области сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось 4 апреля около 14:45 на 387-м км трассы М1 (БрестМинск — граница России), на территории Смолевичского района. В аварию попал автомобиль Peugeot, в котором находились двое взрослых и ребенок.

Машиной управлял мужчина 1992 года рождения.

— По предварительной информации, он находился в утомленном состоянии и уснул за рулем. В результате автомобиль съехал на правую по ходу движения обочину и врезался в осветительную мачту, — рассказали в Госавтоинспекции.

На трассе М1 водитель Peugeot уснул за рулем и врезался в столб, в машине также были женщина и ребенок

В результате ДТП пассажир, женщина 1993 года рождения, получила телесные повреждения, ей оказали медицинскую помощь. На заднем сиденье в автолюльке находился 9-месячный малыш. Люлька была закреплена по всем правилам, благодаря чему ребенок не пострадал.

В Госавтоинспекции напоминают, что запрещено управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения, под воздействием лекарственных средств, снижающих внимание и быстроту реакции.

На трассе М1 водитель Peugeot уснул за рулем и врезался в столб, в машине также были женщина и ребенок

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Теги: Брест, Минск
 
 
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В ГАИ Минской области сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось 4 апреля около 14:45 на 387-м км трассы М1 (Брест — Минск — граница России), на...
 
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