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Банки заблокировали счета блогера Антона Мотолько
Источник материала: Onliner
Сегодня блогер Антон Мотолько сообщил, что «Альфа-банк» заблокировал все его счета. Он также добавил, что его счет был заблокирован и «Приорбанком».
Вот как прокомментировал эту ситуацию Onliner сам блогер: «Это стандартная процедура. Я ожидал, что они заблокируют счета еще в пятницу, но вот, видимо, решили рабочий день закончить пораньше. При этом претензий к банкам нет: они лишь выполняют требования вышестоящих госорганов. Зато я с утра успел заплатить налоги за 1-й квартал по ИП. Остается вопрос: является ли перевод средств на счет Минфина спонсированием от террориста или нет?»
Напомним, ранее Мотолько был включен в список лиц, причастных к террористической деятельности.
А еще раньше Следственный комитет
Сам Антон прокомментировал ситуацию журналистке Onliner следующим образом: «Я просил скинуть мне документы в бота, но этого до сих пор не произошло».
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Сегодня блогер Антон Мотолько сообщил, что «Альфа-банк» заблокировал все его счета. Он также добавил, что его счет был заблокирован и «Приорбанком».Читать далее…
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