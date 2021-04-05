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Банки заблокировали счета блогера Антона Мотолько

05.04.2021 13:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня блогер Антон Мотолько сообщил, что «Альфа-банк» заблокировал все его счета. Он также добавил, что его счет был заблокирован и «Приорбанком».

Вот как прокомментировал эту ситуацию Onliner сам блогер: «Это стандартная процедура. Я ожидал, что они заблокируют счета еще в пятницу, но вот, видимо, решили рабочий день закончить пораньше. При этом претензий к банкам нет: они лишь выполняют требования вышестоящих госорганов. Зато я с утра успел заплатить налоги за 1-й квартал по ИП. Остается вопрос: является ли перевод средств на счет Минфина спонсированием от террориста или нет?»

Банки заблокировали счета блогера Антона Мотолько
Банки заблокировали счета блогера Антона Мотолько

Напомним, ранее Мотолько был включен в список лиц, причастных к террористической деятельности.

А еще раньше Следственный комитет заявил, что во время расследования уголовного дела о массовых беспорядках следователями во взаимодействии с сотрудниками ГУБОПиК МВД получены доказательства о причастности блогера А. Мотолько к совершению ряда преступлений. Они перечислены ниже. Итак, в списке преступлений значились:

  • массовые беспорядки;
  • возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности;
  • организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок;
  • создание экстремистского формирования;
  • действия, направленные на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.

Сам Антон прокомментировал ситуацию журналистке Onliner следующим образом: «Я просил скинуть мне документы в бота, но этого до сих пор не произошло».

 
 
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Сегодня блогер Антон Мотолько сообщил, что «Альфа-банк» заблокировал все его счета. Он также добавил, что его счет был заблокирован и «Приорбанком».Читать далее…
 
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