Банки заблокировали счета блогера Антона Мотолько

Источник материала: Onliner

Сегодня блогер Антон Мотолько сообщил, что «Альфа-банк» заблокировал все его счета. Он также добавил, что его счет был заблокирован и «Приорбанком».

Вот как прокомментировал эту ситуацию Onliner сам блогер: «Это стандартная процедура. Я ожидал, что они заблокируют счета еще в пятницу, но вот, видимо, решили рабочий день закончить пораньше. При этом претензий к банкам нет: они лишь выполняют требования вышестоящих госорганов. Зато я с утра успел заплатить налоги за 1-й квартал по ИП. Остается вопрос: является ли перевод средств на счет Минфина спонсированием от террориста или нет?»





Напомним, ранее Мотолько был включен в список лиц, причастных к террористической деятельности.

А еще раньше Следственный комитет заявил , что во время расследования уголовного дела о массовых беспорядках следователями во взаимодействии с сотрудниками ГУБОПиК МВД получены доказательства о причастности блогера А. Мотолько к совершению ряда преступлений. Они перечислены ниже. Итак, в списке преступлений значились:

массовые беспорядки;

возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности;

организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок;

создание экстремистского формирования;

действия, направленные на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.

Сам Антон прокомментировал ситуацию журналистке Onliner следующим образом: «Я просил скинуть мне документы в бота, но этого до сих пор не произошло».