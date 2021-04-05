Источник материала: UDF



Михаил Мархель

PS.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мархель ушел с поста главного тренера сборной Беларуси по футболу Пока официального подтверждения информации этой нет.

Пока официального подтверждения информации этой нет.Напомним, 30 марта сборная Беларуси в гостях потерпела сокрушительное поражение от команды Бельгии со счетом 0:8.Это антирекорд команды за всю суверенную историю. После этого многие говорили, что Михаил Мархель просто обязан уйти в отставку.Позже стало известно, что 5 вареоля Ассоциация «Белорусская федерация футбола» и главный тренер сборной Беларуси приняли взаимное решение о расторжении контракта.АББФ благодарит Михаила Мархеля за сотрудничество и желает успехов в дальнейшей карьере.