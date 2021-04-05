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Мархель ушел с поста главного тренера сборной Беларуси по футболу

05.04.2021 14:07 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Мархель ушел с поста главного тренера сборной Беларуси по футболу
Михаил Мархель
Футбольный журналист Владислав Татур сообщил в телеграм-канале, что главный тренер сборной Беларуси по футболу Михаил Мархель подал в отставку.

Пока официального подтверждения информации этой нет.

Напомним, 30 марта сборная Беларуси в гостях потерпела сокрушительное поражение от команды Бельгии со счетом 0:8.

Это антирекорд команды за всю суверенную историю. После этого многие говорили, что Михаил Мархель просто обязан уйти в отставку.

PS. Позже стало известно, что 5 вареоля Ассоциация «Белорусская федерация футбола» и главный тренер сборной Беларуси приняли взаимное решение о расторжении контракта.

АББФ благодарит Михаила Мархеля за сотрудничество и желает успехов в дальнейшей карьере.
 
 
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