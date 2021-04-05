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Мархель ушел с поста главного тренера сборной Беларуси по футболу
Источник материала: UDF
Михаил Мархель
Пока официального подтверждения информации этой нет.
Напомним, 30 марта сборная Беларуси в гостях потерпела сокрушительное поражение от команды Бельгии со счетом 0:8.
Это антирекорд команды за всю суверенную историю. После этого многие говорили, что Михаил Мархель просто обязан уйти в отставку.
PS. Позже стало известно, что 5 вареоля Ассоциация «Белорусская федерация футбола» и главный тренер сборной Беларуси приняли взаимное решение о расторжении контракта.
АББФ благодарит Михаила Мархеля за сотрудничество и желает успехов в дальнейшей карьере.
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Пока официального подтверждения информации этой нет.
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