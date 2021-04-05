Усов: «Назначение Перцова довольно символический шаг, своего рода идеологический поклон Москве»

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Политолог — о новом министре информации .

— Русский Мир продолжает усиливать свои позиции в Беларуси, — пишет Павел Усов. — Информационную войну Лукашенко будет вести руками Москвы. И ничего удивительного, если он воюет с Белорусским Миром, который и есть ключевой угрозой для диктаторской власти. Других ресурсов у Лукашенко нет. Чтобы выжить, он просто вынужден опереться на русское идейное пространство. Новым «министром информации» назначен Владимир Перцов (родился в Витебске), который с 2010 года работал в должности директора представительства МТРК «Мир» в Беларуси.





Телеканал «Мир» входит во второй мультиплекс цифрового телевидения России. Штаб-квартира в Москве, владелец — правительство РФ. «Мир» являлся символом информационного (информационной крышей) присутствия России на постсоветском пространстве. Многие страны СНГ, кроме Беларуси, отказались включать этот канал в свои вещательные сети.

Назначение Перцова довольно символический шаг, своего рода идеологический поклон Москве.

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