ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Усов: «Назначение Перцова довольно символический шаг, своего рода идеологический поклон Москве»

05.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Политолог — о новом министре информации.

— Русский Мир продолжает усиливать свои позиции в Беларуси, — пишет Павел Усов. — Информационную войну Лукашенко будет вести руками Москвы. И ничего удивительного, если он воюет с Белорусским Миром, который и есть ключевой угрозой для диктаторской власти. Других ресурсов у Лукашенко нет. Чтобы выжить, он просто вынужден опереться на русское идейное пространство. Новым «министром информации» назначен Владимир Перцов (родился в Витебске), который с 2010 года работал в должности директора представительства МТРК «Мир» в Беларуси.

Усов: «Назначение Перцова довольно символический шаг, своего рода идеологический поклон Москве»

Телеканал «Мир» входит во второй мультиплекс цифрового телевидения России. Штаб-квартира в Москве, владелец — правительство РФ. «Мир» являлся символом информационного (информационной крышей) присутствия России на постсоветском пространстве. Многие страны СНГ, кроме Беларуси, отказались включать этот канал в свои вещательные сети.

Назначение Перцова довольно символический шаг, своего рода идеологический поклон Москве.

Кузнецов: «Луцкий пошел в гору. Есть за что»

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Под Щучином пройдет белорусский Burning Man. Что за фестиваль и почем билеты?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by